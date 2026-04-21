Guadalajara impulsa a jóvenes con apoyo de renta: primer municipio en México en hacerlo

. Vero Delgadillo anunció el arranque del piloto del Programa Apoyo de Renta para Jóvenes.

Por primera vez en el país, un municipio implementa un programa de apoyo económico para que jóvenes de entre 18 y 30 años puedan cubrir parte de su renta. La Presidenta de Guadalajara, Vero Delgadillo, lanzó este martes el piloto del Programa Apoyo de Renta para Jóvenes, que otorgará 3 mil pesos mensuales a más de 200 beneficiarios seleccionados.

Este apoyo forma parte de las ocho estrategias del programa Vivienda para Vivir Bien, diseñado para incentivar el repoblamiento de la ciudad y facilitar el acceso a vivienda digna.

“Vamos a seleccionar a más de 200 jóvenes, tapatíos y tapatías, que quieran vivir en Guadalajara y nosotros los vamos a apoyar para que puedan pagar parte de su renta con 3 mil pesos mensuales”, señaló la alcaldesa.

La convocatoria estará abierta durante abril y mayo, con registro en la página oficial del municipio: https://sso.guadalajara.gob.mx/login.

Para más información, los interesados pueden acudir a la Agencia Municipal de Vivienda, ubicada en Calle Independencia 332 y/o 336, Colonia Centro, segundo piso.

El Gobierno de Guadalajara subrayó que este tipo de apoyos buscan responder a una problemática creciente: el encarecimiento de la vivienda en zonas céntricas y la dificultad de los jóvenes para acceder a espacios habitables cerca de sus centros de estudio o trabajo. Con esta medida, se pretende no solo aliviar la carga económica, sino también fomentar la permanencia de la población joven en la ciudad.

Además, el programa piloto servirá como base para evaluar la viabilidad de ampliar el apoyo en el futuro y replicarlo en otras ciudades del país. La administración municipal destacó que la iniciativa coloca a Guadalajara como referente nacional en políticas públicas de vivienda enfocadas en la juventud.