Dan 49 años de cárcel a sujeto que mató a mujer en Puerto Vallarta, en venganza de que no lo ascendió de puesto

Rodrigo Pelayo fue encontrado culpable de feminicidio

Por el feminicidio de una activista de Puerto Vallarta a la que agredió a balazos en venganza de que no lo ascendió de puesto, fue sentenciado a 49 años de cárcel, un sujeto identificado como Rodrigo Pelayo Yerena.

El feminicidio ocurrió el 15 de julio del 2024, luego de que al salir de una reunión de trabajo, Rodrigo dio alcance a la activista Irma Fregoso y le disparó por lo menos en dos ocasiones, por lo que la dejó mal herida; acto seguido, el agresor comenzó a perseguir a un hombre que acompañaba a la mujer e intentó accionar también en su contra el arma de fuego, pero al parecer el arma se encasquilló y entonces el atacante se dio a la fuga.

Irma Fregoso fue levantada por paramédicos, en la confluencia de las calles Nicaragua y Colombia, de la Colonia 5 de Diciembre y fue trasladada a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde pereció.

El agresor fue detenido el 24 de julio de 2024, durante un operativo en el que participaron personal ministerial y efectivos de la Policía de Investigación de la región, quienes le seguían el rastro y lo ubicaron en la Avenida del Ejército al cruce con Francisco Medina Ascencio, en dicha municipalidad, por lo que se le cumplimentó una orden de aprehensión y fue ingresado al Centro Integral de Justicia Regional.

Ahí un juez le decretó auto de vinculación a proceso, y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por un año.

Tras la captura de Rodrigo, la Fiscalía del Estado informó que el crimen fue por una venganza, debido a que no fue seleccionado para ocupar el puesto de supervisor en el condominio donde laboraba realizando funciones de jardinero y supuesto líder sindical.

En dicho lugar la activista Irma Fregoso se desempeñaba como gerente general mientras que el hombre al que el atacante no pudo lesionar, era jefe de recursos humanos, y al parecer, ambos apoyaron a otra persona para ocupar la referida vacante, lo que generó molestia en el imputado.

Tras demostrar su plena responsabilidad en los delitos de feminicidio y tentativa de homicidio calificado en su modalidad de premeditación, ventaja y traición, se dictó la sentencia condenatoria de 49 años de prisión en contra de Rodrigo.

Aparte, el sentenciado debe cubrir el pago de 293 mil 426 pesos por concepto de reparación del daño, una multa de 53 mil 199 pesos y la obligación de cubrir el daño psicológico a las víctimas indirectas.