Balacera y privación de la libertad a unos metros de la policía

Policías municipales patrullaban a unos metros del incidente y no se dieron por enterados

La Fiscalía de Jalisco y la Comisaría de Guadalajara indagan la actuación de policías municipales que tripulaban la unidad GDL-005 y que pese a que patrullaban a unos metros de donde se registraba una balacera y el “levantón” de un hombre, no intervinieron, pues al parecer ni se enteraron de lo que pasaba.

Este lunes 27, cerca de las 14:20 horas, en el estacionamiento del centro comercial Plaza Revolución, situado en Avenida Revolución y la Calle López Velarde, al oriente de la capital de Jalisco, un grupo de individuos vestidos de negro abrieron fuego en contra de otros cuatro hombres, de los que por lo menos uno quedó herido.

Enseguida, los agresores tomaron de brazos y piernas a una de sus víctimas y casi lo arrastraron para meterlo a la parte trasera de una camioneta blanca.

Hubo balacera y privación de la libertad y los municipales no intervinieron

Un video difundido en redes sociales captó el momento en que privan de la libertad al hombre y también muestra que la patrulla GDL-005 de la Policía de Guadalajara pasó a unos cuantos metros pero sus tripulantes no se detuvieron.

#CirculaEnRedes 🚨 El momento en el que presuntamente habrían privado de la libertad a un hombre en el estacionamiento de la Plaza Revolución, ubicada en la colonia Sutaj de Guadalajara.

Autoridades arribaron al lugar y localizaron un vehículo con impactos de bala… pic.twitter.com/VrEtGLU2KV — Guardia Nocturna (@GNocturnaMX) April 27, 2026

A final de cuentas se consumó el “levantón” y en el estacionamiento de la plaza quedaron algunos casquillos de bala, un zapato-tenis, una gorra y dos vehículos dañados con orificios de bala, entre ellos un Honda color blanco.

Los cuatro hombres que en un principio fueron agredidos a balazos, no esperaron a la llegada de ambulancias para ser atendidos, por lo que se ignora cuántos quedaron lesionados.

La Fiscalía del Estado indaga la desaparición del hombre al que el grupo armado se llevó, pero no ha dado a conocer su identidad.