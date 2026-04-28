Diputados de oposición plantean “estatizar” el servicio de transporte público

El diputado del PT, Leonardo Almaguer y la legisladora de Futuro, Tonantzin Cárdenas.

Debido a que el modelo de transporte actual que opera con concesiones otorgadas a particulares, no garantiza un servicio suficiente, accesible, seguro y de calidad, la diputada de Futuro, Tonantzin Cárdenas y el legislador del PT, Leonardo Almaguer, presentaron una propuesta para que el gobierno de Jalisco asuma la prestación del servicio.

El proyecto establece una transición progresiva que respeta la vigencia de las concesiones actuales y recupera las rutas conforme se venzan los contratos con las empresas.

La reforma prevé la creación de una empresa pública estatal de transporte en Jalisco, precisó Tonantzin Cárdenas.

“Estamos proponiendo un cambio de fondo en el modelo de transporte público en Jalisco. La iniciativa de rescate del transporte público plantea que el transporte deje de operar bajo un sistema de concesiones privadas y pase a ser un servicio prestado directamente por el Estado y ya tenemos ejemplo de ello. Lo que mejor funciona es el Tren Ligero y el Macro tenemos que ir hacia allá, una visión que garantice que estas mejoras existan de manera prolongada en el tiempo y no sea visto más como un negocio”, subrayó.

La legisladora señaló que si hoy el gobierno de Jalisco ya gasta 1,200 millones de pesos en subsidios que se entregarán a los transportistas en este año, es mejor que ese dinero se invierta en una empresa paraestatal, como se tuvo en el pasado, con Sistecozome y Servicios y Transportes (SyT).

En los ocho años recientes, el gobierno estatal otorgó 4 mil 685 millones de pesos en subsidios.

“Creo que sí ya hay dinero público y esa es parte de la propuesta, que sea con una transición sumamente cuidada para todos los actores involucrados. Primero aquí aprobamos 900 millones de pesos y después hubo un ajuste y ahora van a ser 1,200 millones de pesos que se van a destinar al subsidio del transporte (en 2026). Creemos que el estado debe garantizar ese derecho, pero no estamos invirtiendo como estado en la infraestructura que garantice que no haya tarifazos o que vayan a darse estas alzas que tienen que ver con la oferta y demanda que implican las ganancias de las empresas concesionarias”, expuso.

La iniciativa que tiene el respaldo de las diputadas de Morena Candelaria Ochoa e Itzul Barrera, plantea abrir una discusión de fondo sobre el futuro del transporte público en Jalisco con el objetivo central de que el transporte debe ser un servicio para las personas y no un negocio sostenido con dinero público.