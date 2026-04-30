Arranca “Mundialito del Mero Tlajo 2026” con participación de 28 equipos

El “Mundialito del Mero Tlajo 2026” inició en la unidad deportiva Mariano Otero, con la participación de equipos representativos de colonias, fraccionamientos y delegaciones de Tlajomulco.

El primer encuentro se disputó entre “Fraccionamientos Tlajomulco” y “Tlajomulco”, con victoria para este último por marcador de 3 a 0. Al arranque asistieron familias que se dieron cita para presenciar el inicio del torneo.

El presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, señaló que el objetivo es llevar la dinámica del futbol a distintos puntos del municipio y fomentar la participación comunitaria.

“Contentos de poder dar ya este inicio al Mundialito de Tlajo, que se construyó con el objetivo de que vivamos toda la pasión del mundial en los barrios, en las colonias, en todos los rincones de nuestro municipio… Tlajomulco es 100 por ciento futbolero y estoy convencido de que va a ser una gran fiesta”, expresó.

De acuerdo con lo informado, en el torneo participan 28 equipos y se busca promover valores como el trabajo en equipo, la disciplina y el respeto, además de generar espacios de convivencia para las familias.

Las autoridades municipales indicaron que este tipo de actividades forman parte de una estrategia para impulsar el deporte y propiciar entornos de participación comunitaria en el municipio.