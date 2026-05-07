Avanza la Línea 5: pruebas con unidades eléctricas

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Autoridades de SIOP, SITEUR y SETRAN encabezaron la primera prueba operativa de la Línea 5 del Tren Eléctrico Urbano, que conectará Periférico con el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. El recorrido incluyó la supervisión de ocho estaciones, diez puentes peatonales y túneles de conexión.

Con la llegada de las primeras unidades eléctricas, se verificaron precisión, tiempos de traslado y protocolos técnicos en los seis kilómetros que conforman esta nueva línea de transporte masivo. El sistema de electromovilidad representa un paso decisivo hacia una movilidad más limpia y eficiente.

El Secretario de Infraestructura y Obra Pública, David Zamora Bueno, supervisó el túnel de interconexión entre Periférico y Carretera a Chapala, considerado el componente más importante de la obra. Con 750 metros de longitud y un avance del 90%, permitirá el paso continuo de las unidades, evitando cruces vehiculares y fortaleciendo la seguridad vial.

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Por su parte, el titular de SETRAN, Diego Monraz Villaseñor, destacó que la Línea 5 beneficiará directamente a habitantes de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto e Ixtlahuacán de los Membrillos, al reducir tiempos de traslado y ofrecer alternativas sustentables para peatones, ciclistas y automovilistas.

La Troncal 01, que conectará el Aeropuerto con Chapalita Inn, permitirá realizar el recorrido en aproximadamente 50 minutos, lo que representa una reducción cercana al 38% en los tiempos habituales. Se estima que más de 120 mil usuarias y usuarios del transporte público serán beneficiados diariamente.

La obra avanza hacia pruebas integrales de operación en el corto plazo, consolidando la visión del Gobierno del Estado de poner al centro a las y los usuarios del transporte público mediante alternativas modernas y sustentables.