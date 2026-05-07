Brigada Forense atenderá a familias de desaparecidos de la región Ciénega

. . (Israel Soria)

El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) instalará su Brigada Forense en el municipio de La Barca para atender, de manera gratuita, a familias de personas desaparecidas de la Región Ciénega. La jornada se realizará del martes 12 al jueves 14 de mayo, en horario de 9:00 a 17:00 horas, en el Centro Comunitario de Desarrollo, ubicado en calle Acapulco #99, colonia Abrevadero.

La atención incluye entrevistas contextuales y toma de muestras de ADN a familiares directos, con el propósito de integrar información y características particulares que contribuyan al proceso de identificación. Cada cita tiene una duración aproximada de dos horas, por lo que se recomienda agendar previamente al número 33-1411-2215, habilitado para llamadas y mensajes vía WhatsApp.

El Director General del IJCF, Alejandro Axel Rivera Martínez, explicó que las muestras pueden ser de sangre o mucosa oral, mediante un procedimiento sencillo y seguro. Los requisitos incluyen identificación oficial, fotografías del familiar desaparecido y datos sobre características distintivas; en el caso de menores, deberán acudir acompañados de madre, padre o tutor, además de presentar la CURP.