Dictan prisión preventiva a hombre por feminicidio de docente

. . (Israel Soria)

La Fiscalía del Estado logró la vinculación a proceso de Antonio “N”, señalado como presunto responsable de los delitos de feminicidio, violación y violación equiparada, en agravio de una docente de una universidad privada. El cuerpo de la víctima fue localizado el pasado 13 de enero en una vivienda de la colonia Arcos de Zapopan, en un hecho que inicialmente aparentaba un suicidio.

Las indagatorias se realizaron con perspectiva de género, a través de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia. Los peritajes permitieron establecer que el imputado habría suministrado alcohol y un fármaco controlado a la víctima para dejarla inconsciente, cometer abusos y posteriormente quitarle la vida, simulando un suicidio mediante la alteración de la escena.

El Fiscal Estatal, Salvador González de los Santos, informó que se practicaron más de 20 dictámenes periciales, dos solicitudes de intervención de comunicaciones, alrededor de 19 entrevistas, el análisis de más de 500 horas de video, cinco registros de inspección y 78 diligencias ministeriales, lo que permitió obtener pruebas sólidas contra el señalado.

Tras la orden de aprehensión y su ejecución, el órgano jurisdiccional determinó que los datos de prueba eran suficientes para vincularlo a proceso. Antonio “N” permanecerá en prisión preventiva oficiosa por un año, mientras avanzan las investigaciones hacia la obtención de una sentencia.

La Fiscalía del Estado ratificó su compromiso de aplicar rigurosamente los protocolos científicos y jurídicos para el esclarecimiento de delitos de razón de género, asegurando que todo acto que atente contra la vida y dignidad de las mujeres reciba la sanción penal correspondiente.