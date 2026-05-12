Atienden SADER y ASICA Jalisco casos de Gusano Barrenador en mascotas

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Para reforzar las medidas de vigilancia y cuidado de animales de corral y domésticos ante la presencia del Gusano Barrenador del Ganado (GBG) en México, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER Jalisco), a través de la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (ASICA), hizo un llamado a la población y a los tutores de mascotas a mantenerse alertas y revisar constantemente a sus animales.

De acuerdo con el último corte, de los 4,329 casos registrados a nivel nacional, 12 corresponden a Jalisco, mientras que los estados de Chiapas, Yucatán, Oaxaca, Veracruz y Campeche concentran la mayor incidencia. El Gusano Barrenador en mascotas ocupa el segundo lugar entre las especies más afectadas, lo que ha motivado la intensificación de los operativos de inspección y monitoreo en municipios del estado.

ASICA recomienda a las y los dueños de mascotas revisar cualquier herida y realizar limpieza y curación para favorecer la cicatrización. En caso de detectar signos como secreción sanguinolenta, olor putrefacto o presencia de larvas, se debe acudir de inmediato con un médico veterinario y notificar al SENASICA o reportar a los números 800-751-2100, 55-3996-4462 y 33-3030-8077 de ASICA Jalisco.

Con el fin de proteger la actividad pecuaria del estado, técnicos de ASICA mantienen operativos de inspección y educación zoosanitaria, promoviendo la notificación oportuna de casos sospechosos y la coordinación con la Secretaría de Salud, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, gobiernos municipales y representantes ganaderos para contener la propagación del GBG.

La dependencia estatal también impulsa campañas informativas en comunidades rurales y zonas urbanas para sensibilizar sobre la importancia de la detección temprana. Estas acciones incluyen talleres con médicos veterinarios y brigadas de campo que orientan a los dueños de animales sobre los cuidados básicos y la forma correcta de reportar casos sospechosos.

El Gusano Barrenador del Ganado es una enfermedad parasitaria que afecta tejidos vivos de animales de sangre caliente, incluidos los humanos. Su control requiere vigilancia constante y colaboración ciudadana, por lo que SADER y ASICA reiteran el llamado a mantener la prevención activa y el reporte inmediato ante cualquier síntoma.