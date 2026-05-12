Piden extremar precauciones por aumento de alacranes durante temporada de calor

Con el incremento de temperaturas en Jalisco, autoridades de Tlajomulco llamaron a la población a tomar precauciones ante la presencia de alacranes, cuya actividad aumenta durante la temporada de calor.

El director de la Unidad de Acopio y Salud Animal Municipal (UNASAM), Luis Alberto Cayo Cervantes, explicó que durante esta época es más común encontrar estos arácnidos debido a la reducción de vegetación y al aumento de movilidad de las especies.

De acuerdo con datos compartidos por el funcionario, en lo que va de 2026 se han registrado cerca de 10 mil incidentes relacionados con alacranes en Jalisco, sin reportes de fallecimientos ni casos graves. Indicó que en el estado habitan 15 especies distintas, aunque solo tres representan un riesgo mayor para la salud.

Ante una picadura, recomendó acudir de inmediato a un centro de salud y evitar remedios caseros.

Sobre la presencia de alacranes en viviendas, Cayo Cervantes sugirió retirarlos con cuidado y liberarlos fuera del domicilio, en lugar de matarlos.

“Lo ideal, o lo que yo recomiendo, es agarrar el recogedor y la escoba y, con cuidado, barrerlo para dejarlo fuera del domicilio. No recomiendo matarlo porque son especies importantes; ayudan a combatir animales que podrían ser perjudiciales para nosotros, por ejemplo, garrapatas, cucarachas y otros insectos molestos”, explicó.

Añadió que también pueden colocarse bajo un vaso de vidrio para posteriormente liberarlos lejos de la vivienda, y consideró importante enseñar a niñas y niños a no manipularlos para evitar accidentes.

El titular de la UNASAM señaló además que el color del alacrán no determina si es venenoso o peligroso, por lo que recomendó actuar con precaución ante cualquier ejemplar.

Las autoridades municipales pusieron a disposición de la ciudadanía el número 33 3138 3098 para recibir orientación en caso de detectar alacranes en el hogar.