Proponen reconocer la figura legal de los mototaxis en Jalisco

La legisladora estuvo acompañada de Rigoberto Vázquez, quien representa a una cooperativa de mototaxistas.

Desde 2023, el Congreso del Estado incluyó en la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte, la figura legal de “transporte comunitario” para regular a los mototaxis que dan servicio de transporte en fraccionamientos y colonias de la periferia del Área Metropolitana de Guadalajara.

Sin embargo, esa regulación fracasó y se calcula que los mototaxis operan en 42 municipios de Jalisco sin que tengan algún orden o regulación. Se desconoce con precisión cuantas unidades trabajan en las calles.

Ante esa realidad que rebasó a la Secretaría de Transporte (Setran), la diputada de Futuro, Mariana Casillas, propuso reconocer la existencia de los mototaxis y regularlos en la ley.

“Hoy los mototaxis existen en los municipios del estado, pero sin reglas claras, sin reconocimiento jurídico y sin condiciones mínimas de seguridad, tanto para los que operan, como para los usuarios y esto significa una ausencia de seguros que sean obligatorios, falta de controles técnicos, espacios o situaciones que vuelven permanente la discrecionalidad de las autoridades en cuanto a este servicio”, explicó la legisladora.

En la presentación de la iniciativa estuvo presente Rigoberto Vázquez Brambila, presidente de la Cooperativa de Transporte Comunitario de Tlajomulco, que agrupa a 1,500 mototaxis, quien refirió que ellos trabajan gracias a un juicio de amparo que les otorgó una suspensión legal favorable.

Dijo que, en 2023, la Setran impulsó la nueva Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte, pero todo fracasó cuando quisieron reemplazar los mototaxis por los autos de cuatro ruedas, que resultaban muy costosos a sus posibilidades.

“Quisieron hacer la ley o la regularización con puras falacias, puras mentiras y querían incorporar un vehículo tipo al mototaxi convencional que todos conocen, pero de cuatro ruedas. No lo permitimos, nosotros vamos a seguir trabajando con el mototaxi de tres llantitas, que es el que se nos otorgó desde 2010. La cooperativa de nosotros tiene desde 2008, hay bastantes cooperativas, no somos los únicos”, dijo.

Los propietarios de los mototaxis señalaron que, ante la falta de regulación, en forma frecuente sufren extorsiones de servidores públicos, no solo en Tlaquepaque, -como se denunció en forma reciente-sino también en Tlajomulco, en Tonalá, en Tala y en Zapopan.

Desde hace tres años, la Ley actual establece incluso una norma técnica sobre las características que deben tener las unidades, pero no se aplica y no hay regulación para el transporte que hoy se realiza con mototaxis.

Asesores de la diputada Mariana Casillas, basados en la Ley de Transparencia, solicitaron información a la Setran, sobre cuántos mototaxis hay, en cuáles municipios y cuántos siniestros viales ocurrieron el año pasado. Sin embargo, les respondieron que esa información “es inexistente”.