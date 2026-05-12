Capturan a 3 sospechosos de ataque en panadería con saldo de un muerto y un herido

Dos de los detenidos

La Fiscalía de Jalisco informó que logró capturar a tres hombres señalados como presuntos responsables del ataque a una panadería de la colonia El Mante, en Zapopan, con saldo de un muerto y un herido.

Los detenidos están acusados de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, delitos agravados por la modalidad de ventaja y fueron capturados por la Unidad de Investigación Especializada en ese tipo de casos.

Los hechos se suscitaron el pasado 9 de mayo en la colonia El Mante, en Zapopan, en donde los señalados —identificados como Gabriel “N”, Ernesto Daniel “N” y David Leopoldo “N”—, arribaron al negocio y sorprendieron a las víctimas que se encontraban realizando sus labores cotidianas.

Los ahora detenidos, según las indagatorias, formaban parte de un grupo armado que llegó al sitio en tres vehículos.

Fueron 3 los capturados

“Los hombres descendieron de una camioneta Honda en color arena, una Mazda blanca y una Jeep en color gris, portando armas cortas y largas. Sin mediar palabra, los ahora detenidos al parecer abrieron fuego contra los trabajadores y posteriormente huyeron del lugar. Pese a recibir atención médica, una de las víctimas falleció debido a la gravedad de sus lesiones, mientras que el segundo quedó lesionado”, señaló la Fiscalía.

Agregó que una vez que el Ministerio Público tuvo conocimiento de lo sucedido, abrió una carpeta de investigación mediante la cual se pudo obtener una orden de aprehensión contra los tres sujetos ya identificados.

Tras su captura, fueron trasladados al penal de Puente Grande, en donde quedaron a disposición de la autoridad judicial para que enfrenten el proceso legal correspondiente.

🚨 Caen tres presuntos homicidas tras violento ataque en Zapopan 🚨



🔎 El trabajo de inteligencia de la Unidad de Investigación Especializada en Homicidios Intencionales permitió capturar a tres hombres señalados por homicidio calificado y tentativa de homicidio pic.twitter.com/29UF5Lm66k — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) May 12, 2026

LLL