Conductores de autos de plataforma dicen que será insuficiente área cercana al aeropuerto, durante el Mundial

. César Castillo, dirigente de los conductores de autos de plataforma y Alejandro Puerto, legislador sin partido.

Conductores de autos de plataforma anticipan que el estacionamiento, con sanitarios, aire acondicionado y que actualmente construye el gobierno de Jalisco a más de un kilómetro del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, no funcionará, o lo hará en forma deficiente, porque son apenas 57 cajones para vehículos de alquiler y en horas pico salen hasta 800 personas en el lapso de una hora que requieren el servicio.

César Castillo, líder del Consejo de Conductores de Jalisco, dijo que el secretario de Gobierno, Salvador Zamora, incumplió el acuerdo de realizar mesas de trabajo para que se resuelva el problema de los autos de plataforma que darán servicio a pasajeros al aeropuerto y al estadio de las Chivas, ya que allá tampoco podrán dejar a los usuarios sino hasta después de un círculo de un kilómetro y medio.

“Es un total fracaso, es una tomadura de pelo, son 57 cajones de estacionamiento. En horas pico, en el aeropuerto tenemos una afluencia de 2 mil 100 pasajeros por hora, de 4 y media de la mañana a las 9 horas. En el Mundial se espera que se duplique esa cifra. Vamos a hablar sobre 2 mil 100 pasajeros, de los cuales 40%, es decir, aproximadamente 840 usuarios van a trasladarse en plataforma. Tienen que trasladarse en un camioncito, desde la Terminal 1 hasta ahí. No han dicho con qué frecuencia van a pasar los camioncitos, si tienen rampa para discapacitados. No hay nada, no existe nada” dijo.

El sitio donde se edifica el estacionamiento para autos de plataforma no será ninguna solución, ya que también se prevé que se generen embotellamientos, ya que solo hay un ingreso y una salida y puede hacerse una fila de autos de plataforma que podría obstaculizar uno de los carriles a la circulación de autos que viene de El Salto y Chapala hacia Guadalajara.

“En esa gasa bajando del aeropuerto es una sola entrada, una sola salida. Imagínate el caos para incorporarte a carretera a Chapala rumbo a Guadalajara; todos los que vienen de El Salto; los que vienen saliendo del aeropuerto; y los que se van a incorporar a Periférico Oriente, que está a unos metros. Consideramos que se va a hacer un ‘cuello de botella’, que va a afectar hasta El Salto”, dijo.

El diputado sin partido, Alejandro Puerto Covarrubias, respaldó las quejas de los conductores de autos de plataforma y señaló que a los camioncitos que cobrarán 500 pesos para ir del aeropuerto al estadio, a esos sí les darán todas las facilidades, lo que consideró como algo injusto por parte del Gobierno de Jalisco, ya que se castiga a los conductores de autos de plataforma, incluso a los taxis regulares.