Cuidados de la voz pasan desapercibidos; hidratación y descanso previenen daños

El abuso vocal, el alcohol, el tabaco, el café y hasta el aire acondicionado pueden provocar lesiones en las cuerdas vocales, advirtió la doctora Irma Yolanda Castillo López, quien llamó a cuidar la voz con hidratación y periodos de descanso.

Las cuerdas vocales son dos músculos capaces de abrirse, cerrarse y vibrar para producir la voz humana, un proceso en el que también intervienen pulmones, lengua, labios y resonadores ubicados en el cráneo, explicó la doctora Irma Yolanda Castillo López, jefa del servicio de otorrinolaringología de la UMAE Hospital de Especialidades.

La especialista detalló que la voz se genera cuando el aire expulsado por los pulmones atraviesa las cuerdas vocales y provoca su vibración, mientras estructuras como la lengua, el paladar y los labios permiten articular palabras y sonidos: “Cualquier falla en este proceso puede derivar en una disfonía, es decir, una mala voz”.

La especialista advirtió que existen múltiples factores que dañan las cuerdas vocales, desde el consumo de alcohol y tabaco hasta el café, alimentos irritantes y ambientes resecos provocados por ventiladores o aire acondicionado, este último reseca mucho las cuerdas vocales y termina lastimándolas, explicó.

También alertó sobre el abuso de la voz en espacios ruidosos, como bares o conciertos, donde las personas elevan el volumen de manera constante para competir con el ruido ambiental.

“Después de cuatro o cinco horas hablando fuerte, estamos golpeando las cuerdas vocales y por eso amanecemos roncos”, indicó.

Castillo López explicó que las cuerdas vocales cuentan con una capa gelatinosa que necesita mantenerse hidratada para funcionar adecuadamente. Cuando esta mucosa se reseca, el choque constante entre las cuerdas puede generar hemorragias y posteriormente lesiones conocidas como pólipos o nódulos.

“Es como una piedrita en el zapato”, comparó la especialista al describir los pólipos vocales que afectan a algunos cantantes o profesionales de la voz.

La otorrinolaringóloga recordó casos de artistas que han requerido cirugía por daños vocales y destacó que actualmente muchos cantantes cuentan con especialistas y foniatras para cuidar su técnica y evitar lesiones. Además, señaló que el estrés también modifica la voz, ya que provoca tensión muscular que dificulta la correcta emisión de sonidos.

Entre los grupos más afectados mencionó a docentes y personas que utilizan la voz de manera intensiva durante largas jornadas laborales. Para prevenir daños, recomendó mantener una hidratación constante, evitar irritantes como alcohol, café y tabaco, así como realizar descansos vocales, la recomendación es que por cada 50 minutos hablando de manera sostenida, se descansen 10.

Finalmente, explicó que muchas personas sordas desarrollan mudez porque la voz humana se aprende a través de la imitación de sonidos: “Si no escuchamos, no tenemos forma de reproducir lo que oímos”, concluyó.