Les quedan tres meses a diputados para tener diagnóstico sobre el transporte público

Diputadas dialogan sobre la calidad del transporte.

En forma unánime, los seis diputados que asistieron a la sesión de la Comisión Especial para Vigilar al Transporte Público del Congreso, aprobaron el Plan de Trabajo para realizar el diagnóstico del sistema de transporte en el Área Metropolitana de Guadalajara.

La diputada del PAN y presidenta de la Comisión Especial, Claudia Murguía Torres, precisó que se van a evaluar seis puntos para conocer si hubo mejoras o no tras el alza a la tarifa a 14 pesos, a partir del 1 de abril.

Hubo o no reducción del tiempo de espera entre unidades. Se redujo o no la saturación de pasajeros en horas pico. Hay o no paradas seguras, accesibles y dignas. Se implantó o no el pago automatizado mediante tarjetas bancarias. Hay o no condiciones de seguridad para los pasajeros. Hay o no información en tiempo real sobre derroteros, rutas, y hora de llegada de cada unidad a paradas y estaciones.

Claudia Murguía reconoció que el tiempo para tener ese diagnóstico se agota, ya que tienen seis meses para entregar el dictamen respectivo y ya se agotaron tres meses.

“Efectivamente, se nos han alargando los tiempos, por eso estoy proponiendo un cronograma, para que no nos desfasemos en el cumplimiento de los seis meses para emitir un dictamen, pero si fuera necesario más tiempo, podemos someter a consideración del pleno, el extender nuestras atribuciones para poder estar emitiendo un dictamen que contribuya a tener la visión del Observatorio que es quien tiene las herramientas para opinar y para evaluar técnicamente”, dijo Claudia Murguía.

La diputada de Morena, Candelaria Ochoa, señaló que ya van tres meses de que se instaló la Comisión y es posible que el tiempo no alcance para cumplir con el objetivo de la Comisión Especial.

“Es un poco preocupante que a estas alturas la Comisión no haya elaborado un cronograma que se me anexó hace apenas una hora. Es inevitable cumplir con el resolutivo del sexto acuerdo aprobado, desde febrero toda vez que se establece que en agosto se entregaría al pleno el dictamen con el análisis integral de todas las rutas que integran el sistema de transporte público del estado”, advirtió.

El Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte es quien realizará el diagnóstico y evaluará las rutas. Sin embargo, no hay recursos económicos para realizar esa tarea, por lo que el trabajo que se hará por el Observatorio, será voluntario, dijo Katia Hernández, vocera de esa instancia ciudadana.

“Nos preocupan también los tiempos. Nos preocupa desde la fecha de instalación y las reuniones que tenemos hasta ahorita, también sentimos que tal vez, vamos un poquito lento entre las vacaciones y demás tiempo que se nos ha cruzado, pero creemos que sí puede ser viable, siempre y cuando un par de cosas se cumplan”, señaló.

Ese par de cosas a las que se refirió Katia Hernández, tiene que ver con que la Secretaría de Transporte no ha cumplido con la entrega de información que le solicitaron los diputados, sobre las rutas en operación.

Por lo pronto, el 20 de mayo a las 2 de la tarde va a comparecer el secretario de Hacienda Pública, Luis García Sotelo y se espera que acuda también el titular de Transporte, Diego Monraz Villaseñor.