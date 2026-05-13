El mundo en disputa

Salvador Cosío Gaona

Pekín no preparó una simple visita diplomática. Montó una exhibición de poder. La recepción ofrecida por Xi Jinping a Donald Trump confirmó lo que desde hace días era evidente: China quiso convertir el encuentro en una demostración política diseñada para recordarle al mundo que ya no se asume como potencia emergente, sino como un actor dispuesto a disputar abiertamente el liderazgo global.

Las imágenes de la ceremonia, los operativos de seguridad alrededor de Tiananmen y la fastuosidad calculada dejaron claro que Pekín entiende perfectamente el valor simbólico de este momento. Xi no recibió únicamente al presidente de Estados Unidos; recibió al representante de un imperio que por primera vez en décadas empieza a mostrar signos visibles de desgaste.

Trump llegó intentando sostener la idea de una América todavía dominante, aunque la realidad internacional muestre un escenario cada vez más complejo para Washington. Porque detrás de las fotografías oficiales y los banquetes diplomáticos se libra una confrontación mucho más profunda: la batalla por el control político, económico, tecnológico y estratégico del siglo XXI.

La diferencia es que esta vez Estados Unidos ya no actúa desde la tranquilidad de una hegemonía incontestable. Llega marcado por divisiones internas, tensiones económicas y una creciente sensación de pérdida de liderazgo. Y China lo sabe perfectamente.

Durante décadas, mientras las élites estadounidenses celebraban la globalización y trasladaban industrias enteras hacia Asia para multiplicar ganancias, Pekín aprovechó el momento para construir un gigante industrial y tecnológico. Lo que comenzó como una plataforma de manufactura barata terminó convirtiéndose en una potencia capaz de competir en inteligencia artificial, comercio global, infraestructura y expansión geopolítica.

Xi Jinping entiende además el valor psicológico de la escenografía. Cada detalle de la recepción transmitió un mensaje dirigido no sólo a Trump, sino al resto del planeta: China quiere proyectarse como una nación segura de sí misma, estable y preparada para ocupar el centro del tablero internacional.

Trump, sin embargo, tampoco llegó dispuesto a ceder terreno. Su narrativa política necesita confrontar a China porque ahí encuentra una bandera nacionalista eficaz para conectar con millones de estadounidenses que sienten que su país perdió empleos, industrias y poder económico frente al crecimiento asiático.

El problema para Washington es que China ya no juega desde la subordinación. Hoy compite abiertamente por la influencia global. Invierte en África y América Latina, controla minerales estratégicos y amplía su presencia militar en Asia. Mientras Occidente se desgastaba en guerras interminables y crisis políticas internas, Pekín construía rutas comerciales, puertos y capacidad tecnológica.

Ese es quizá el dato más incómodo para Estados Unidos: China logró combinar un sistema político autoritario con una expansión económica impresionante. El viejo argumento occidental de que el crecimiento económico terminaría democratizando al gigante asiático terminó desplomándose. Ocurrió exactamente lo contrario. El Partido Comunista consolidó el control político y fortaleció un modelo capaz de competir agresivamente dentro del capitalismo global sin abandonar el autoritarismo.

Por eso este encuentro tiene tanto de diplomacia como de tensión contenida. Porque mientras Trump y Xi sonrían frente a las cámaras, ambos entienden que representan proyectos de poder enfrentados. Estados Unidos intenta conservar un liderazgo global que comienza a erosionarse; China busca acelerar el momento de ocupar el centro del escenario mundial.

Lo más delicado es que la rivalidad ya se está trasladando a terrenos peligrosos: Taiwán, la inteligencia artificial, los semiconductores y la carrera militar en Asia. Y la historia demuestra que cuando una potencia emergente desafía a la dominante, el riesgo de confrontación aumenta inevitablemente.

Europa observa debilitada y dividida. Rusia aprovecha el desgaste occidental para tensar aún más el tablero global. América Latina intenta sobrevivir entre inversiones chinas y dependencia económica de Estados Unidos. México tampoco está al margen. Nuestra economía mantiene una dependencia estructural con Washington, mientras China avanza cada vez más en comercio, infraestructura e inversiones estratégicas.

Mientras tanto, buena parte de la opinión pública seguirá observando únicamente las imágenes del protocolo y las declaraciones diplomáticas. Pero debajo de esa escenografía elegante existe una realidad mucho más compleja: el mundo atraviesa una transición de poder profundamente inestable.

Xi Jinping quiere mostrar una China preparada para liderar el siglo XXI. Trump intenta convencer al planeta de que Estados Unidos todavía puede imponer condiciones. Ambos necesitan proyectar fortaleza y ambos utilizan el nacionalismo como combustible político.

Sin embargo, existe una diferencia crucial. China parece actuar desde la paciencia estratégica; Estados Unidos comienza a reaccionar desde la ansiedad de conservar un liderazgo que siente amenazado.

Y quizá eso sea precisamente lo más inquietante de lo ocurrido en Pekín: que detrás de la cortesía diplomática y las sonrisas oficiales, el mundo empieza a parecerse demasiado a esos momentos históricos en los que las potencias dejan de coexistir y comienzan silenciosamente a prepararse para disputar el control del futuro.