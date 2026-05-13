“Guadalajara Te Lleva” conecta gratis a Huentitán con el transporte masivo

. La Presidenta Vero Delgadillo y el Gobernador Pablo Lemus pusieron en marcha dos rutas alimentadoras gratuitas.

La Presidenta Vero Delgadillo y el Gobernador Pablo Lemus inauguraron el programa “Guadalajara Te Lleva”, estrategia de movilidad que beneficiará a más de 63 mil habitantes de 15 colonias de la zona de la Barranca de Huentitán, mediante la operación de dos rutas alimentadoras gratuitas con 10 unidades nuevas.

El servicio, operado por Siteur, fortalecerá la conectividad con el Tren Ligero, Mi Macro Calzada, Mi Macro Periférico y diversas rutas alimentadoras, sin costo para los usuarios y con un horario de lunes a domingo de 5:30 a 20:00 horas.

Durante la presentación, Vero Delgadillo subrayó que el programa cumple un compromiso de campaña y responde a una necesidad real de movilidad en colonias como Lomas del Paraíso. “Estos 10 vehículos que hoy entregamos conectan la vida, impactan más o menos 15 colonias, 63 mil personas”, afirmó.

El Gobernador Pablo Lemus destacó que el servicio gratuito refrenda el compromiso de ofrecer transporte digno y accesible: “Es un transporte gratuito, ni un peso van a tener que pagar (…) el compromiso del Gobierno del Estado y del Municipio de Guadalajara es dar un transporte digno a las y los tapatíos, y lo estamos cumpliendo”.

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La inversión destinada asciende a 8.1 millones de pesos, correspondiente a las 10 unidades obtenidas a través de particulares como parte de acciones de compensación en materia de movilidad para licencias de construcción, sin representar costo para el Municipio.

Para saber

Dos rutas gratuitas con cinco unidades cada una.

con cinco unidades cada una. Horario de servicio: lunes a domingo de 5:30 a 20:00 horas.

lunes a domingo de 5:30 a 20:00 horas. Conexión intermodal: Línea 1 del Tren Ligero, Mi Macro Calzada, Mi Macro Periférico y rutas alimentadoras.

Línea 1 del Tren Ligero, Mi Macro Calzada, Mi Macro Periférico y rutas alimentadoras. Cobertura: 63 mil habitantes de 15 colonias.

63 mil habitantes de 15 colonias. Inversión: 8.1 millones de pesos vía programa de compensación.

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