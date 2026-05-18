Presentan paquete de reformas para concretar el “Plan B Electoral” en Jalisco

El coordinador parlamentario de Hagamos, Tonatiuh Bravo, presentó las reformas en la tribuna del Congreso.

La bancada de Hagamos en el Congreso local presentó un paquete de reformas para homologar la Reforma Electoral federal en Jalisco, conocida popularmente como “Plan B” a escala federal.

El coordinador parlamentario de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla, explicó que proponen recortar a 15 los regidores en los municipios de mayor población, fijar un tope que no exceda el 0.7% del Presupuesto de Jalisco para el Congreso del Estado, así como reducir los salarios de los consejeros y magistrados electorales para que no superen el ingreso mensual de la presidenta de la república.

“Son cuatro los cambios para no complicarnos la vida. Uno, no debe haber más de 15 regidores en los municipios, un síndico y 15 regidores, como un tope, eso debe aparecer así en la reforma constitucional, aunque ya en la reforma legal explique si nos vamos a inclinar por los segmentos de acuerdo a la cantidad de habitantes que tiene cada uno de los municipios. El segundo tiene que ver con 0.7% del presupuesto del Congreso del Estado. Hay que ponerlo tal cual en la Constitución, no debe ser superior 0.7%”, dijo.

Bravo Padilla señaló que ya hay pláticas con las bancadas de MC, Morena, PAN y PRI, para que se vote en forma consensuada y laReforma Electoral en Jalisco se apruebe antes del 30 de mayo, fecha tope para que entren en vigor los cambios para las siguientes elecciones locales de 2027.

“Hay que recordar que tenemos al 30 de mayo como fecha límite para armonizar las leyes.tenemos que entrarle a la discusión rápidamente. La elección judicial hay que esperar a que se haga el periodo extraordinario para que se modifique la Constitución General de la República, porque sí vamos engarzados con la Constitución. Esa sí puede esperar a que sea el periodo extraordinaria (en la Cámara Federal)”, dijo.

En materia de remuneraciones de autoridades electorales, se establece que los salarios de las personas consejeras electorales, amgistradas y magistrados electorales, titulares de secretarías y áreas ejecutivas y técnicas de los organismos electorales locales y los tribunales electorales, no excederán el límite del artículo 127 constitucional. Se prohibe que adquieran seguros o prestaciones exraordinarias, con recursos públicos.

De esta forma, al Congreso de Jalisco le quedan 12 días para aprobar las reformas electorales locales. La Reforma Judicial quedaría pendiente.