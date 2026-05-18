MC pide que Itzul Barrera, Mery Pozos y Chema Martínez borren pintas de bardas

Una de las bardas pintadas en Guadalajara por el regidor Chema Martínez.

Por incurrir en actos anticipados de proselitismo, la coordinación estatal de MC interpuso quejas ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), en contra de la diputada federal Mery Gómez Pozos, la legisladora local Itzul Barrera y el regidor en Guadalajara, José María Martínez, todos de Morena.

Los tres personajes de Morena han pintado bardas promoviendo sus nombres, lo que viola las normas electorales. Los tres morenistas aspiran a la candidatura a la alcaldía de Guadalajara.

Los tres recursos legales lo presentó la coordinadora Mirza Flores, quien le pide al IEPC que emita medidas cautelares, lo que implica solicitar a los tres representantes populares, a que borran esas pintas proselitistas y que se apliquen las sanciones respectivas.

“Es por cometer actos anticipados de precampaña por parte de Chema Martínez, Itzul Barrera y mery Gómez Pozos. Ellos tienen bardas pintadas en toda la ciudad de Guadalajara, primeramente usando el espacio público que le pertenece a la ciudadanía. En segundo lugar, porque lo están haciendo fuera del tiempo proceal que la ley marca para poder hacerse promoción personal aquellos que aspiren a una candidatura. No estamos en precampaña y mucho menos en precampaña”, explicó Mirza Flores.

La dirigente de MC le solicitó al IEPC que investigue si hay un desvío de recursos públicos en la pinta de los muros y también le piden que esas bardas se borren de inmediato por quienes las pintaron.

“Estaríamos esperando por principio de cuentas que las autoridades electorales no les permitieran tener registro de su candidatura. Esto, en principio, porque están haciendo trampa no estñan respetando las leyes electorales y porque están tomando ventaja respecto de otros partidos políticos en tiempo no electoral”, enfatizó.

Mirza Flores presentó como evidencia fotografías, videos y ubicaciones de 42 bardas pintadas en calles y avenidas del municipio de Guadalajara.

El IEPC tendría que abrir una investigación para hacer una revisión de todas las pintas existentes en la ciudad, ya que las 42 bardas señaladas, son apenas una muestra y no son todas las que existen.