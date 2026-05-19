Piden sanciones para quien dañó el bosque La Primavera, al sembrar agaves y abrir un banco de arena

El legislador José Guadalupe Buenrostro forma parte de la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Congreso local.

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) y la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa) deben investigar y sancionar a los responsables de afectar al bosque La Primavera, dañado por cultivos de agave y por un banco de materiales en el polígono que forma parte del Área Natural Protegida, aseveró el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), José Guadalupe Buenrostro Martínez.

Canal 44 -televisora de la Universidad de Guadalajara (UdeG)- dio a conocer que hay 700 hectáreas de agave dentro del área de protección del bosque, por la zona del municipio de El Arenal, además de que un banco de arena impactó el suelo, los arbustos y los árboles, en la parte poniente del cerro del Colli, para extraer jal.

El investigador de la UdeG, Arturo Curiel Ballesteros, explicó que el suelo del bosque tardó 20 mil años en formarse y ahora un banco de material llega y daña esa superficie en apenas unos meses.

El legislador de la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Congreso hizo un pronunciamiento tras el daño causado al bosque La Primavera y anunció que presentará un punto de acuerdo en el pleno del Congreso, para solicitar la intervención en el caso de los titulares de la Semadet y de la Proepa, a fin de que apliquen las sanciones respectivas.

“Reprobamos esas acciones, quien sea el responsable tiene que pagarlo. Nosotros tenemos una iniciativa sobre la Ley de Responsabilidad Ambiental, para que quien cause daños, los pague. Entonces, sí está en un Área Natural Protegida (ANP) todavía con mas fuerza de la ley hay que actuar. Nosotros como una acción que vamos a tomar, vamos a pedir un exhorto a la Semadet para que nos informe como están las Áreas Naturales Protegidas”, dijo.

Buenrostro Martínez puso en duda el trabajo de vigilancia que realiza el gobierno de Jalisco, ya que se supone que el bosque La Primavera tiene vigilancia constante por parte del OPD respectivo (Organismo Público Descentralizado).

“Yo creo que es lo que hace falta, que sea más cuidado el bosque, que esté más vigilado. A lo mejor debe meterse una iniciativa y asignarle mas presupuesto para poner un área o una dirección que se encargue de cuidar todas las ANP y que se hagan visitas rotatorias, que lo estén cuidando, porque la dejan sin cuidar y ahí están los daños y las consecuencias”, precisó Buenrostro.

Hay tecnología como el uso de drones que puede detectar cualquier invasión al bosque y cualquier daño que se realicen en el área boscosa, por lo que podría considerarse hacer un gasto en la materia, finalizó el legislador, quien forma parte de la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Congreso.