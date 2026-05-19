Tlajomulco reporta cumplimiento total en evaluación de Jalisco Cómo Vamos y Coparmex

Tlajomulco obtuvo cumplimiento total en los indicadores evaluados dentro de la segunda actualización del ejercicio ciudadano “¿Qué has hecho, alcalde/alcaldesa? 2024-2027”, elaborado por Jalisco Cómo Vamos y Coparmex Jalisco.

Durante la presentación de resultados se informó que el municipio cumplió los 21 indicadores revisados en rubros como economía, servicios públicos, desarrollo urbano y medio ambiente, además de no registrar retrocesos en las métricas evaluadas.

El presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, participó en la presentación y señaló que este tipo de ejercicios permiten identificar áreas de mejora y medir el desempeño de los gobiernos.

“Más allá de que es una evaluación y de que aquí vemos algunos indicadores, lo importante es que se convierta en una herramienta que nos permita, efectivamente, detectar las áreas de oportunidad y poder accionar ante ellas”, afirmó.

Entre los datos presentados se encuentra un aumento en la inversión pública, que pasó de 19.17 a 27.61 por ciento, así como una cobertura de 98 por ciento en recolección de residuos sólidos domiciliarios en las colonias atendidas por el municipio.

Gerardo Quirino también mencionó que durante 2025 se ejercieron más de 2 mil 640 millones de pesos en obra pública mediante 238 proyectos.

“Sabemos y entendemos que falta mucho por hacer. No venimos aquí a echarnos porras ni mucho menos; al contrario, lo que queremos es identificar todas las áreas de oportunidad que tenemos”, sostuvo el alcalde.

En materia de seguridad, el municipio destacó la puesta en operación de un nuevo C5, la adquisición de 50 patrullas y la incorporación de 100 elementos a la corporación policial.

La presentación de resultados se realizó en las instalaciones de la UNIVA y contó con la presencia de representantes de Jalisco Cómo Vamos y Coparmex Jalisco.