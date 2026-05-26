Fortalecen CCL Jalisco e ITESO conciliación laboral con enfoque humano y salud mental

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Con el objetivo de impulsar una conciliación laboral más humana, cercana y efectiva, el Centro de Conciliación Laboral de Jalisco sostuvo una reunión de trabajo con autoridades del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), a fin de generar nuevas líneas de colaboración institucional en beneficio de personas empleadoras y trabajadoras, y fortalecer una cultura de paz en los entornos laborales.

El ITESO aportará su experiencia académica y técnica en áreas como derecho y psicología, para reforzar los procesos de conciliación laboral y ofrecer una atención emocional más empática y efectiva, tanto para las personas trabajadoras como empleadoras.

Asimismo, se impulsarán capacitaciones enfocadas en manejo de emociones y comunicación, priorizando el bienestar integral y la salud mental del personal del Centro.

Las autoridades coincidieron en que la colaboración entre instituciones académicas y organismos públicos permite construir una justicia laboral más cercana, profesional y sensible a las necesidades de las personas, fortaleciendo así relaciones laborales más sanas y una cultura de diálogo en Jalisco.

En el encuentro participaron Ricardo Barbosa Ascensio, Secretario de Trabajo y Previsión Social; Elke Tepper García, Directora General del CCL Jalisco; Marcos del Rosario Rodríguez, Director del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO; Juan Carlos Joya, del Departamento de Psicología; Marysol del Río González, Coordinadora de Derecho; Stephani Barragán, de la Unidad Académica Básica de Derecho, Personas y Empresas; y Verónica Pía Silva, del Observatorio Legislativo del ITESO.