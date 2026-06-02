Sancionarán a automovilistas que incurran en intimidación vial a ciclistas y a peatones

Las legisladoras de la Comisión emiten un voto, durante la sesión de trabajo.

Ciclistas mujeres se quejan de que, al circular en sus vehículos de dos ruedas, algunas veces son intimidadas por automovilistas o motociclistas.

Les echan el auto, las persiguen o les gritan. Por ello, los colectivos ciclistas de mujeres pidieron que ese tipo de conducta agresiva, sea sancionada.

El tema se abordó en la Comisión de Movilidad y Transporte del Congreso del Estado, donde se aprobó el dictamen que sanciona la intimidación vial, cometida por conductores de vehículos motorizados hacia quienes utilizan otro tipo de transporte, así como a peatones.

La diputada de Futuro, Mariana Casillas, fue quien presentó la iniciativa de reforma, la cual fue aprobada con cuatro votos a favor y una abstención de la legisladora del PVEM, Brenda Carrera.

“Esta iniciativa la construimos junto con colectivas ciclistas que, cansadas del acoso que se vive en las calles decidieron alzar la voz, nos buscaron y construimos junto con ellas una propuesta que busca justamente penalizar a las personas que utilicen su coche como un método de intimidación a quienes nos movilizamos de forma activa en la ciudad”, explicó la legisladora.

Ante la petición de la legisladora del PVEM, Brenda Carrera, para retirar el dictamen para un mayor estudio al existir algunas dudas legales, la legisladora de MC, Alejandra Giadans, presidenta de la Comisión de Movilidad del Congreso, defendió la legalidad de la reforma a la Ley de Movilidad.

“Es necesario señalar que este proyecto se fundamenta en el artículo 4º de nuestra Carta Magna, que tutela completamente el derecho a la movilidad segura, la intimidación vial, es una conducta que discrimina actualmente, que excluye, yo pienso que su regulación es necesaria e inaplazable. Es un tema cotidiano que está sucediendo en nuestras calles”, dijo Alejandra Guadans.

El dictamen sanciona con el arresto administrativo de 24 a 36 horas a las personas conductoras de vehículos motorizados públicos o particulares que cometan algún tipo de intimidación vial como dirigir o aproximar el vehículo de manera abrupta, seguir o perseguir de manera persistente, o embestir a peatones o a ciclistas, entre otro tipo de acciones.

Cuando las conductas intimidatorias se cometan por razones de género o haya reincidencia en ellas, la sanción no exime a la persona infractora de la obligación de asistir y acreditar cursos de sensibilización y capacitación que ofrece la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISMH).

La legisladora Mariana Casillas, integrante de la Comisiòn de Movilidad del Congreso, explicó que “existe una violencia tremenda para quienes nos movilizamos de otras formas distintas a las de los automóviles; este derecho a caminar, a andar en bici o en el transporte que queramos de forma pacífica en la calle, es lo que queremos reforzar con estas reformas”.

El dictamen debe presentarse a votación del pleno para que la reforma sea legal y se publique luego en el periódico oficial.