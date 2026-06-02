Inician pruebas en estacionamiento para autos de plataforma en el aeropuerto

Iniciaron las pruebas del estacionamiento de autos de plataforma afuera del Aeropuerto de Guadalajara. FOTO: Captura de pantalla Canal 44 Udgtv

Este martes 2 de junio comenzaron las pruebas sobre el funcionamiento del estacionamiento para vehículos de plataforma que el Gobierno de Jalisco habilitó debido a que dichos “taxis ejecutivos” no pueden tomar pasaje justo afuera de las terminales del Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo, de Guadalajara.

El estacionamiento está en un terreno aledaño a la terminal aérea y tiene capacidad para 60 automóviles.

Con miras al Mundial de Futbol que inicia este próximo 11 de junio, aunque también con el propósito de que funcione todo el tiempo, es que se construyó este aparcadero y así los viajeros que van llegando al aeropuerto tengan opción de utilizar carros de plataforma y no sólo los taxis ofíciales del aeropuerto.

Camiones del SITEUR trasladarán a los viajeros que arriben al aeropuerto al estacionamiento en donde podrán tomar un auto de app

César Castillo, presidente del Consejo de Conductores de Jalisco, dijo en entrevista para Canal 44, de la Universidad de Guadalajara, que el lugar lo construyó el Gobierno de Jalisco en un tiempo récord considerando que se trata de una obra que no estaba presupuestada.

Sin embargo, expresó sus dudas acerca de la capacidad de respuesta que se pueda ofrecer ante la demanda de usuarios que arriben a la terminal aérea.

El líder de choferes de autos de plataforma señaló que el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) está considerando que sólo un 10 por ciento de los viajeros que llegan vía aérea utilizan los autos de plataforma.

Agregó que esta consideración se queda corta y podría provocar que el servicio no tenga capacidad de abasto en los momentos de alta demanda como lo será durante el Mundial.

Cuestionó también el tamaño de los camiones que SITEUR destinó para trasladar a los usuarios que lleguen al aeropuerto, hacia el estacionamiento en donde se podrá tomar un taxi ejecutivo, ya que únicamente tienen 17 asientos, aunque los demás pasajeros podrán ir parados.

Se quejó además de que hay taxi “piratas”, que no pertenecen al sitio del aeropuerto, que recogen pasaje en zona prohibida y justo enfrente de los elementos de la Guardia Nacional y que éstos los toleran.

¿Cómo va a operar el estacionamiento de autos de plataforma del aeropuerto?

Funcionará a partir de este viernes 5 de junio, sólo para viajeros que lleguen en vuelos al aeropuerto. Se destinaron unidades de transporte público que los trasladarán gratis a la base que construyó el Gobierno del Estado para los autos de plataforma.

Los usuarios que arriben vía terrestre al aeropuerto podrán hacerlo en cualquier tipo de transporte privado o público, pues está permitido que cualquier automotor deje pasaje.

Lo que está prohibido, por disposición federal, es que justo afuera del aeropuerto, vehículos de alquiler o plataforma recojan a pasajeros que hayan llegado vía área.