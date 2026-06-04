Cae en Puerto Vallarta por homicidio y delitos contra la salud cometidos en EU

En operativo de Policía de Jalisco, fue capturado estadounidense señalado por delitos graves

Mediante un despliegue diseñado desde la Comisaría de Inteligencia, elementos de la Policía de Jalisco capturaron en Puerto Vallarta a un hombre nacido en California que era buscado por delitos de alto impacto en los Estados Unidos.

“Los oficiales estatales recibieron una alerta de la agencia federal estadounidense U.S. Marshals, en la que informaban sobre la búsqueda de quien fue identificado como Cristian “N”, y señalaban que posiblemente se encontraba en el citado municipio“, informó mediante un comunicado la Secretaría de Seguridad Jalisco (SSJ).

Agregó que el sujeto tiene 21 años de edad, es originario de Los Ángeles, California y era buscado por “homicidio, tentativa de homicidio, descarga de arma de fuego y delitos contra la salud”.

Una vez que recibieron la información, elementos de la Unidad de Drones de la Comisaría de Inteligencia de la SSJ “establecieron un cruce multiplataforma de datos, definieron puntos que presuntamente frecuentaba y trazaron un operativo con agentes de la Comisaría General”.

En operativo de Policía de Jalisco, fue capturado estadounidense señalado por delitos graves

El despliegue operativo dio resultados en la confluencia de las calles Aldama y 15 de Mayo, en la Colonia Las Palmas, “donde ubicaron a un individuo con las características del objetivo”.

Una vez que corroboraron su identidad y determinaron que había ingresado al país de forma irregular, se realizó el aseguramiento y traslado con el apoyo de un helicóptero del Escuadrón Aerotáctico y una unidad Goliath, del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) para su puesta a disposición ante el Instituto Nacional de Migración, para determinar su situación legal.

Las autoridades migratorias deberán entregar al Gobierno de Estados Unidos al detenido.