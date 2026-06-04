Crea Tlaquepaque subdirección de Atención a la Diversidad Sexual

El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprobó la creación de la Subdirección de Atención a la Diversidad Sexual, una nueva instancia municipal que tendrá como función diseñar e impulsar acciones, programas y políticas públicas dirigidas a la población LGBTTTIQ+.

La decisión fue avalada durante la vigésima cuarta sesión ordinaria de Cabildo. La nueva dependencia ofrecerá atención integral, orientación, acompañamiento y vinculación con distintas instituciones para facilitar el acceso a derechos y atender necesidades específicas de este sector de la población.

Durante la sesión, la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, señaló que la creación de esta área es resultado de las gestiones y el trabajo de integrantes de la comunidad, así como de la disposición del gobierno municipal para atender sus demandas.

“Hoy lo importante es que estamos logrando este avance en la organización pública municipal, gracias al acompañamiento de todas y todos, porque hemos priorizado avanzar en esta materia. Quiero agradecer a quienes han tocado puertas y se han convertido en las verdaderas hacedoras y hacedores de la transformación”, expresó.

Subdirección Diversidad Sexual Tlaquepaque (Gobierno Tlaquepaque)

La alcaldesa reconoció que, pese a los avances legales registrados en los últimos años, persisten casos de discriminación y violencia contra personas de la diversidad sexual.

“Somos un país con importantes avances legislativos, pero en la realidad seguimos viviendo discriminación, prejuicios y crímenes de odio. Por eso, este paso es relevante, porque nos compromete a seguir trabajando para transformar las condiciones de vida de las personas”, afirmó.

Añadió que la construcción de una sociedad más incluyente requiere acciones permanentes desde las instituciones públicas.

“Se sigue trabajando todos los días y lo seguiremos haciendo con mucha convicción y con mucha claridad, porque esto no es una concesión, es un derecho para todas y todos”, señaló.

En la misma sesión, el Cabildo aprobó la realización del Primer Cabildo de la Diversidad Sexual en San Pedro Tlaquepaque. El ejercicio buscará abrir un espacio para que integrantes de la comunidad presenten propuestas y planteen necesidades relacionadas con igualdad, no discriminación, acceso a derechos y la construcción de entornos seguros dentro del municipio.