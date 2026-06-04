Expansión urbana amenaza biodiversidad en Guadalajara

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La expansión de la mancha urbana en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) continúa cobrando factura ambiental y se refleja en el riesgo de extinción de especies como el puma, mientras que otras, como los insectos, reciben menor atención pese a su papel fundamental en los ecosistemas.

En rueda de prensa por el Día Mundial del Medio Ambiente, académicos del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) de la UdeG denunciaron el desinterés hacia el estudio de la biodiversidad, lo que ha derivado en una menor concientización social sobre la preservación de animales y hábitats. El doctor Margarito Mora Núñez, secretario de la División de Ciencias Biológicas y Ambientales, advirtió que el puma, habitante del Bosque de La Primavera, enfrenta un grave peligro ante la fragmentación de sus corredores naturales.

“El puma, por ser carnívoro, requiere grandes áreas de cacería, y son los que tienen más peligro porque hemos fragmentado sus hábitats y sus corredores. Para que accedan a lugares como el Bosque de La Primavera, tienen que cruzar áreas invadidas por el humano y zonas suburbanas”, explicó Mora Núñez, quien también alertó sobre el tráfico de animales exóticos, considerado el tercer delito más frecuente en el mundo.

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El coordinador de la licenciatura en Biología del CUCBA, Víctor Zaízar Gutiérrez, recordó que ante el aumento de denuncias ciudadanas por especies exóticas en ambientes inapropiados, la universidad colabora con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en la conformación de Comités de Vigilancia Ambiental, encargados de canalizar demandas y dar seguimiento a la reubicación de animales incautados en tianguis o mediante denuncias.

Especialistas del CUCBA hicieron un llamado a las nuevas generaciones para desarrollar interés en la biología y enfrentar los retos actuales de esta disciplina, como la falta de divulgación y transferencia de conocimientos especializados hacia la sociedad. La maestra Cinthya Araceli López López, directora de la División de Ciencias Biológicas y Ambientales, destacó que durante 45 años los egresados de biología han contribuido a la conservación de la biodiversidad, aunque reconoció que persisten desafíos en la educación ambiental.

“La gestión ambiental permite transformar el conocimiento científico en acciones concretas para la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales. La educación ambiental, por su parte, contribuye a formar ciudadanos más conscientes, capaces de comprender los problemas ambientales y de participar activamente en la búsqueda de soluciones”, recalcó López López, subrayando la necesidad de fortalecer el compromiso social con la biodiversidad en Guadalajara. (Con información de la UdeG)