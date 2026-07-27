Baja percepción de inseguridad en el AMG, pero persiste desconfianza en la capacidad de los gobiernos: ENSU

La percepción de inseguridad mostró una mejoría en la mayoría de los municipios del Área Metropolitana de Guadalajara durante junio de 2026, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI.

Sin embargo, el estudio también evidencia que la ciudadanía mantiene una baja confianza en la capacidad de sus gobiernos locales para resolver los principales problemas de sus ciudades, además de identificar deficiencias urbanas como los baches y las fallas en el suministro de agua por encima incluso de otros temas.

La percepción de inseguridad disminuyó en comparación a Marzo2026 para:

•⁠ ⁠Zapopan 54% (-17%)

•⁠ ⁠GDL 78% (-12%)

•⁠ ⁠Tonalá 63% (-5%)

•⁠ ⁠Tlajomulco 68% (-2%)

-Pero aumentó en Puerto Vallarta 65% (+5%) y Tlaquepaque 64 (+4%)

La percepción de inseguridad aumentó en comparación a Junio2025 para:

•⁠ ⁠Puerto Vallarta 65% (+38%)

•⁠ ⁠Zapopan 54% (+1%)

•⁠ ⁠GDL 78% (+5%)

•⁠ ⁠Tonalá 63% (+7%)

•⁠ ⁠Tlajomulco 68% (+2%)

-Pero disminuyó en Tlaquepaque 64 (-1%)

La percepción sobre la efectividad del gobierno de su ciudad para resolver las principales problemáticas se ubica en porcentajes bajos, lo que las coloca en el rango menor de todo el conjunto de datos:

•⁠ ⁠Zapopan 35%

•⁠ ⁠Tlajomulco 34%

•⁠ ⁠Tlaquepaque 22%

•⁠ ⁠GDL 19%

•⁠ ⁠Tonalá 19%

•⁠ ⁠Puerto Vallarta 13%

Respecto a la percepción en todas las ciudades:

Los tres principales problemas que considera la ciudadanía de mayor importancia en Junio de 2026 son: 83.4 % los baches en calles y avenidas como uno de los principales problemas en su ciudad; 65.4 %, las fallas y fugas en el suministro de agua potable; y 60.4 %, las coladeras tapadas por acumulación de desechos.

Los tres principales espacios públicos en donde se percibe mayor inseguridad son 70.3 % los cajeros automáticos localizados en la vía pública; 63.4 %, en la calle; 62.4 %, en el transporte público; y 56.3 %, en la carretera

Fuente: National Institute of Statistics and Geography (INEGI) https://share.google/2V8NmytrBNm0BIZ38