Guadalajara despliega operativo de atención tras inundaciones en Balcones de Oblatos

El Gobierno de Guadalajara desplegó un operativo interinstitucional para atender a las familias afectadas por la tormenta registrada el domingo en la colonia Balcones de Oblatos, donde se realizan labores de acompañamiento, evaluación de daños, limpieza y saneamiento.

Operativo limpieza (Cortesía)

El operativo es coordinado por la Secretaría General del Ayuntamiento y cuenta con la participación de la Coordinación Municipal de Gestión Integral del Riesgo, Protección Civil y Bomberos, Servicios Municipales, Aseo Público, DIF Guadalajara, la Coordinación de Cuidamos Guadalajara e Inspección y Vigilancia.

El secretario general del Gobierno de Guadalajara, Manuel Romo, junto con la coordinadora municipal de Gestión Integral del Riesgo, Protección Civil y Bomberos, Jenny de la Torre, recorrieron la zona afectada, particularmente la calle Hacienda Ciénega de Mata, para supervisar los trabajos y brindar atención a las familias.

En total, se desplegó un estado de fuerza de 125 elementos y se utilizaron once camiones y dos minicargadores para apoyar en las labores de limpieza y retiro de residuos.

Como parte de la atención a la población, el DIF Guadalajara habilitará el Centro de Desarrollo Comunitario número 6, ubicado en la calle Aldama 2570, en la colonia San Andrés, como refugio temporal para las familias que requieran un lugar donde pernoctar mientras continúan las labores de saneamiento.

Además, personal del DIF Guadalajara y de la Coordinación de Cuidamos Guadalajara realiza un censo de las afectaciones. De manera preliminar, se han visitado 210 viviendas, de las cuales 82 presentan algún tipo de daño.

El Gobierno municipal también inició la entrega de despensas, kits de limpieza para viviendas, kits de higiene personal, catres, colchonetas y cobijas para apoyar a las personas afectadas. Asimismo, la Dirección de Obras Públicas atiende un reporte en el panteón de San Andrés.

Durante el recorrido, Manuel Romo informó que se dará acompañamiento tanto a las familias como a los comerciantes de la zona y anunció el reforzamiento del operativo Alerta Limpia, mediante el cual se realizan visitas de sensibilización y, en su caso, sanciones por malas prácticas en el manejo de residuos y la acumulación de objetos en establecimientos comerciales.

El Ayuntamiento recordó que desde enero mantiene operativos preventivos de limpieza y saneamiento en calles, avenidas, pasos a desnivel y canales. Hasta el momento se han realizado 10 mil 503 acciones preventivas y se han recolectado alrededor de 3 mil toneladas de residuos.

Finalmente, el Gobierno de Guadalajara hizo un llamado a la ciudadanía para mantener libres de basura las calles y canales, con el fin de evitar obstrucciones que incrementen el riesgo de inundaciones durante la temporada de lluvias.