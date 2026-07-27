Arquidiócesis de Guadalajara busca acuerdos con SIAPA para cubrir adeudos

. Cardenal José Francisco Robles Ortega.

El Cardenal José Francisco Robles Ortega aclaró que, de los cerca de 600 templos que integran la Arquidiócesis de Guadalajara, solo alrededor de 30 presentan adeudos con el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), mismos que están en proceso de ser cubiertos.

Robles Ortega explicó que en comunidades marginadas los templos enfrentan dificultades económicas para solventar gastos de operación, pero subrayó que existe voluntad de cumplir con los pagos. “Nunca se han negado, hay relación con la institución y voluntad de cubrir el adeudo”, señaló.

Cada templo atiende sus compromisos de acuerdo con sus posibilidades, y el Arzobispado ofrece apoyo cuando los pasivos se acumulan. Por ello, la Arquidiócesis busca convenios y acuerdos con el SIAPA que permitan establecer plazos, descuentos o esquemas financieros para regularizar los pagos.

El pasivo más elevado asciende a 400 mil pesos, mientras que la cartera vencida del SIAPA supera los 20 mil millones de pesos, encabezada por ayuntamientos metropolitanos y diversas instituciones educativas, entre ellas la Universidad de Guadalajara.

Con esta estrategia, la Arquidiócesis pretende cumplir con sus responsabilidades y garantizar el consumo de agua en sus templos, al tiempo que se suma a los esfuerzos por reducir la deuda histórica con el organismo operador.

El Cardenal enfatizó que la Iglesia busca mantener una relación institucional transparente con el SIAPA, en la que se reconozcan las limitaciones económicas de algunas comunidades, pero también la disposición permanente de la Arquidiócesis para encontrar soluciones que aseguren el acceso al agua y el cumplimiento de sus obligaciones.