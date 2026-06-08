Empresarios plantean necesidades de seguridad y servicios a alcaldesa de Tlaquepaque

La presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, se reunió con empresarios de la zona de El Mante y Camino al ITESO para abordar temas relacionados con seguridad, servicios públicos y atención a las necesidades del sector productivo.

Durante el encuentro, la alcaldesa expuso los principales ejes de trabajo de su administración y destacó las acciones emprendidas en materia de seguridad pública, infraestructura y atención ciudadana, con el objetivo de mejorar las condiciones para habitantes y empresas del municipio.

Pérez Segura afirmó que la estrategia de seguridad implementada por el ayuntamiento ha permitido una reducción cercana al 35 por ciento en la incidencia delictiva, resultado del fortalecimiento de la corporación policial y de la coordinación con instancias federales como la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, según dijo.

Otro de los temas abordados fue el combate a la corrupción. La presidenta municipal aseguró que su gobierno mantiene una política de cero tolerancia a prácticas irregulares dentro de la administración y pidió a los empresarios reportar cualquier intento de cobro indebido por parte de funcionarios.

“No toleraremos ningún acto de corrupción, no haremos ningún cobro indebido y si existe alguna situación irregular, queremos conocerla y atenderla de inmediato, si se acercan con nosotros, podemos solucionarlo”, apuntó.

La alcaldesa también reconoció la relevancia del sector empresarial para la generación de empleo y el desarrollo económico del municipio, y reiteró la disposición del gobierno local para mantener canales de diálogo permanentes.

“Yo les hablo con mucha claridad, no vengo a prometerles lo imposible pero cuando decimos que todo Tlaquepaque Vale nos referimos a todos los sectores como este, que es muy valioso, por eso reitero mi reconocimiento y mi disposición para seguir trabajando con ustedes”, agregó Laura Imelda.

Como resultado de la reunión, autoridades y empresarios acordaron una serie de acciones para atender necesidades específicas de la zona. Entre ellas destacan la instalación de un módulo de seguridad, el fortalecimiento de la presencia policial mediante esquemas de proximidad, recorridos de supervisión en instalaciones empresariales y la asignación de oficiales de tránsito en el cruce de la calle El Mante y avenida Camino al ITESO para mejorar la movilidad y la seguridad vial.