Colectivo de búsqueda pide no descartar origen humano de restos hallados en Ayutla

Luego de que la Fiscalía del Estado de Jalisco informara de manera preliminar que los restos localizados en un predio de Ayutla serían de origen animal, la activista Ceci Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, rechazó la versión oficial y acusó a las autoridades de intentar desacreditar el hallazgo realizado por buscadoras.

Ayutla (Ceci Flores | X)

A través de sus redes sociales, Flores sostuvo que la conclusión de la Fiscalía fue apresurada y afirmó que los restos encontrados en el sitio aún deben ser analizados por las instancias periciales correspondientes.

“La fiscalía y autoridades de Guadalajara quieren manipular y desmentir lo que nosotras localizamos porque es verdad; los restos que ya habíamos compartido pusieron restos de animal, pero lo que está abajo, ese montón de huesos, pueden estar algunos de los que buscamos y van a desaparecerlos y nunca sabremos sobre su paradero”, escribió.

La activista también manifestó su preocupación de que, sin una investigación exhaustiva, pueda perderse evidencia que permita identificar a personas desaparecidas.

Asimismo, cuestionó que la Fiscalía hubiera informado en un corto tiempo que los restos correspondían a animales, al considerar que esa determinación debe sustentarse con estudios científicos.

“Fiscalía no puede decir a la ligera en 10 minutos que todos son restos de animales. SEMEFO tiene que dar un veredicto con pruebas de ADN, y no solo por no trabajar los vayan a desaparecer”, publicó.

La postura de Flores surge después de que la Fiscalía de Jalisco informara que, tras una inspección inicial en el predio señalado por un colectivo de búsqueda, los restos observados presentaban características compatibles con origen animal, aunque indicó que los dictámenes periciales continuarían para determinar con precisión la naturaleza de los hallazgos.

El caso continúa bajo investigación y se espera que las autoridades den a conocer los resultados de los análisis realizados por los servicios periciales.