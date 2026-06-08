Tlajomulco se suma a expansión de Mi Bici con bicicletas eléctricas en López Mateos

La expansión del sistema de bicicletas públicas Mi Bici llegará al sur de la ciudad con una nueva modalidad que incluirá bicicletas eléctricas. Tlajomulco será uno de los municipios donde arrancará el programa piloto Mi Bici+, diseñado para fortalecer las opciones de movilidad en el corredor de López Mateos.

El anuncio se realizó durante la presentación de la nueva etapa del sistema, encabezada por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, en Guadalajara. El proyecto contempla la incorporación de mil bicicletas eléctricas y la instalación de cien nuevas estaciones en distintos puntos del Área Metropolitana.

Para Tlajomulco, la estrategia se enfocará inicialmente en las zonas de Santa Anita, San Agustín y Bosques de Santa Anita, donde se busca facilitar los traslados hacia centros educativos, áreas comerciales, servicios y otros sistemas de transporte público.

El presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, señaló que la diversificación de alternativas de movilidad es una de las principales herramientas para enfrentar los retos de desplazamiento en el corredor sur de la metrópoli.

Ampliarán MiBici a Tlajomulco (Gobierno Tlajomulco)

“Hoy, con esta extraordinaria noticia, podemos decir que estamos avanzando en la ruta correcta. Quiero agradecerte que esta visión de expansión de un programa tan importante como Mi Bici se pueda concretar. Va a ayudar bastante, gobernador, a generar alternativas e incentivar a los ciudadanos a bajarnos del vehículo. Esto, sin duda, tendrá un impacto positivo en cómo nos movemos en esta zona, que representa un reto importante para el sur de López Mateos”.

Las nuevas bicicletas eléctricas permitirán realizar trayectos más largos y con menor esfuerzo físico, ampliando las posibilidades de uso para distintos sectores de la población. Además, el sistema busca complementar la red de transporte público y ofrecer una alternativa accesible para la movilidad cotidiana.

La ampliación de Mi Bici también pretende contribuir a la reducción de emisiones contaminantes y a disminuir la dependencia del automóvil en una de las zonas con mayor crecimiento habitacional de la metrópoli.

De acuerdo con las autoridades, el proyecto es resultado del trabajo conjunto entre el Gobierno de Jalisco, los municipios metropolitanos, el Instituto Metropolitano de Planeación (IMEPLAN), la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad y organismos internacionales que participan en el desarrollo de estrategias de movilidad sustentable.