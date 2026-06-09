Zapopan alista cierres viales y rutas alternas para los días de partido

Con el arranque de las actividades mundialistas, Zapopan presentó el plan de movilidad que se aplicará durante junio y en los cuatro días de partido que albergará la ciudad. El objetivo es minimizar afectaciones a la circulación y garantizar desplazamientos seguros tanto para habitantes como para visitantes que acudirán al Estadio Guadalajara y a los distintos eventos relacionados con la Copa del Mundo.

El alcalde Juan José Frangie informó que los días de encuentro serán los de mayor demanda en materia de movilidad, particularmente en los accesos al estadio. Destacó que no habrá clases durante esas jornadas y que diversas empresas han confirmado esquemas de trabajo a distancia, medidas que ayudarán a reducir la carga vehicular en la zona metropolitana.

Por su parte, el comisario general de la Policía Vial, Jorge Alberto Arizpe García, aseguró que existe una coordinación permanente entre autoridades estatales y municipales para mantener el orden, la seguridad y la atención a residentes y turistas.

Como parte del esquema denominado Última Milla, el Circuito JVC permanecerá cerrado del 1 al 30 de junio, desde la glorieta hasta Avenida del Bosque, con el fin de acondicionar la zona para la logística del evento. Además, en los días de partido los operativos arrancarán siete horas antes del inicio de cada encuentro y cuatro horas antes se desarrollarán actividades para aficionados con boleto.

Durante ese periodo se restringirá la circulación en la lateral de Periférico, en el sentido de La Venta del Astillero hacia Periférico, para facilitar el acceso y la movilidad peatonal en los alrededores del inmueble.

Para reducir el impacto vial, las autoridades habilitarán rutas alternas. Avenida Inglaterra operará con sus dos carriles en sentido de Juan Palomar y Arias hacia Avenida Aviación, mientras que en Avenida Guadalupe se implementará un carril en contraflujo a partir de Copérnico.

En el centro de Guadalajara también habrá afectaciones por el FIFA Fan Festival, con el cierre de la calle Ramón Corona y controles de acceso en Hidalgo, Liceo, Pino Suárez, Belén, Degollado, Maestranza y Venustiano Carranza.

Zapopan contará además con tres sedes de Public Viewing para seguir los encuentros fuera del estadio: Plaza de las Américas, Auditorio Benito Juárez y Conjunto Santander de Artes Escénicas, espacios donde no se contemplan cierres viales. Para quienes asistan a los partidos estará disponible el servicio Ride al Estadio, con un costo de 500 pesos por persona y acceso exclusivo para quienes cuenten con boleto vigente.

Las autoridades hicieron un llamado a planear los traslados con anticipación, considerar rutas alternas y privilegiar el uso del transporte público para evitar contratiempos durante la celebración del Mundial.