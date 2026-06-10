Benefician estrategias de Cultura de Paz a más de 7 mil 800 estudiantes de Jalisco

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El Gobierno de Jalisco, a través de la Dirección de Cultura de Paz de la Subsecretaría de Derechos Humanos, consolidó acciones de prevención social de las violencias y construcción de ciudadanía en 13 planteles educativos de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga, beneficiando de manera directa a 7 mil 826 estudiantes entre febrero y mayo de 2026.

La estrategia Prevención para la Paz impactó a 4 mil 936 alumnas y alumnos de nueve secundarias, mediante actividades de proximidad social y fortalecimiento de vínculos con instituciones de seguridad pública. Por su parte, Jalisco Heroico alcanzó a 2 mil 890 personas en cuatro primarias de Tlajomulco, acercando a la niñez a profesiones que contribuyen al bienestar social a través de experiencias de simulación, juego e interacción directa con servidores públicos.

Como parte de cada jornada de Jalisco Heroico, las comunidades escolares realizaron murales colaborativos dedicados a los “héroes modernos”, representando policías, personal militar, jueces, bomberos y paramédicos, en reconocimiento a su labor cotidiana en favor de la seguridad y la justicia.

Las actividades incluyeron exhibiciones de la Secretaría de Seguridad del Estado con unidades K9, Policía Escolar, agrupamiento TEDAX y el programa Mujer Segura, además de módulos de proximidad social. También se realizaron prácticas de reanimación cardiopulmonar (RCP), orientación médica del IMSS y dinámicas de autocuidado con Protección Civil, fortaleciendo la confianza de niñas, niños y adolescentes hacia las instituciones.

Con estas acciones, el Gobierno de Jalisco refrenda su compromiso con la promoción de los derechos humanos y el arraigo de una auténtica cultura de paz, transformando los entornos escolares en espacios de concordia, legalidad y sana convivencia.