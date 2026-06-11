El PAN Jalisco en desacuerdo con la renuncia de Paula Ramírez al frente del IEPC

Paula Ramírez se va del IEPC, a menos de un año de las elecciones locales de 2027.

La dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) lamentó la renuncia de Paula Ramírez Höhne, como consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco.

Mediante un comunicado, Juan Pablo Colín, presidente del PAN Jalisco expresó que no está de acuerdo con la salida de la funcionaria electoral.

Ramírez Höhne informó la mañana de este jueves que entregó su renuncia a la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, por motivos personales, pero no dio mayores detalles.

El PAN lamenta que Paula Ramírez haya decidido abandonar la responsabilidad para la que fue designada en uno de los momentos más delicados para la democracia jalisciense. “La presidencia del IEPC no es un cargo administrativo cualquiera; es una responsabilidad de Estado cuya principal obligación es garantizar estabilidad, certeza jurídica y confianza ciudadana en los procesos electorales”, dijo.

Por ello, resulta cuestionable que quien encabezaba la institución decida retirarse dejando abiertos retos fundamentales para la preparación a menos de un año de la elección de 2027.

“Más preocupante aún es que esta renuncia ocurre en medio de una coyuntura nacional donde Morena ha impulsado una estrategia sistemática para debilitar los contrapesos electorales. El vacío que se genera en el IEPC abre una ventana de incertidumbre que podría ser aprovechada para influir en la conformación futura de la autoridad electoral local”, expresó.

Los jaliscienses tienen derecho a preguntarse si la presidenta saliente está dejando una institución fortalecida o una institución vulnerable frente a los intereses políticos del partido en el poder.

La preocupación aumenta al revisar el balance de su gestión. Durante los últimos años, Jalisco ha sido testigo de múltiples controversias electorales, denuncias, impugnaciones y señalamientos relacionados con posibles actos anticipados de campaña y violaciones a la equidad de las contiendas.

Frente a estos hechos, el actuar de la autoridad electoral frecuentemente fue percibido como tardío, insuficiente o incapaz de generar la certeza que la ciudadanía demandaba, finalizó.