Maestros realizan toma de dos casetas en Ocotlán y Jalostotitlán, en apoyo a la CNTE

La caseta de Ocotlán se liberó para el paso gratuito, pero no se obstruyó el tráfico.

Maestros de las regiones Ciénega, Altos Norte y Altos Sur, así como Costa Norte, realizaron acciones de protestas, en apoyo a las movilizaciones que realiza la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la capital del país y en varios estados.

La Asamblea Magisterial Democrática de Jalisco tomó las casetas de Ocotlán y Jalostotitlán, en las autopistas Guadalajara-Toluca y Guadalajara-Lagos de Moreno, además de que sus integrantes hicieron una manifestación en Puerto Vallarta.

En la caseta de la autopista, en Ocotlán, los profesores de esa ciudad, de Jamay, La Barca y Ayotlán dejaron ingresar y salir en forma gratuita a los automovilistas y no bloquearon el tráfico.

Saúl Rojas Sánchez, vocero de la Asamblea Magisterial Democrática de Jalisco, explicó que acciones son solidaridad con la CNTE.

“Aquí en Ocotlán tenemos liberando la caseta desde las 10 de la mañana hasta este momento. En la caseta de Jalostotitlán, los compañeros de Altos Norte y Altos Sur también están liberando la caseta y los compañeros de Sierra de Amula, Costa Norte y Costa Sur hicieron una marcha en la ciudad de Puerto Vallarta, esas son las acciones que acordamos como Asamblea Magisterial Democrática, en apoyo a la huelga nacional de la Coordinadora Nacional”, dijo.

Rojas Sánchez dijo que la presidenta Claudia Sheinbaum, debe reformar la Ley del ISSSTE de 2007, para que los trabajadores de la educación cuenten con mejores jubilaciones. Dijo que debe cumplir las promesas que le hizo a la CNTE, durante la campaña de las elecciones de 2024.

“Ese mandato que recibió con votos fue para que atendiera al pueblo, no para que lo denostara o tratara con verdades a medias que, al final son mentiras, tratar de echarnos encima a la sociedad. Entonces, aquí estamos demostrando que no somos un cuantos, que somos muchos”, dijo.

Las acciones en apoyo a la CNTE nacional continuarán en los siguientes días en diversos puntos de Jalisco, aseveró el vocero.