Es injustificable el subejercicio en el Gasto 2025 del gobierno de Jalisco, advirtió Mery Gómez Pozos

La diputada federal Mery Gómez Pozos recibió un reconocimiento por parte de asociaciones de abogados.

La diputada federal de Morena, Mery Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados hizo una crítica al gobierno de Jalisco, por el manejo de los recursos públicos, al señalar que mientras mantiene un discurso de falta de apoyo por parte de la Federación, dejó sin ejercer alrededor de 12 mil millones de pesos de su presupuesto 2025.

El dato surgió del reporte que hizo el gobierno de estado a la plataforma de transparencia de la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, la dependencia estatal ya hizo una aclaración, en la que señala que el subejercicio es de 1,222 millones de pesos y no de 12 mil 600 millones. Esto representa 0.71% del total del año.

“Por ejemplo, en el tema del presupuesto, mucho se ha dicho aquí que la diputada es de Jalisco, no hace nada, está al frente de la Comisión de Presupuesto y no ha bajado un peso. Pues no, lo que no dicen es que, desde esta Comisión garantizamos que haya un presupuesto histórico para Jalisco, para Guadalajara, que 80% de los recursos que recibe el presupuesto del estado vienen de la federación y nos topamos que tienen un subejercicio de 12 mil millones de pesos. Es no lo dicen”, dijo.

De acuerdo al reporte de la plataforma, las secretarías de Seguridad, de Transporte y de Infraestructura y Obra Pública, son la que dejaron más recursos sin ejercer.

Por ello, Mery Gómez Pozos dijo que es inaceptable que se haya quedado dinero sin ejercer del Presupuesto Estatal 2025.

“Sí hay recursos y hay diferentes y mas de los que necesitan, tan es así que están desperdiciando un presupuesto que es casi el presupuesto de Guadalajara lo que están tirando a la basura y en temas tan importantes como obra pública, seguridad y para los municipios”, dijo.

Gómez Pozos señaló que el estado de Jalisco recibió este 2026 uno de los presupuestos más altos de su historia, por lo que consideró injustificadas las quejas recurrentes sobre una supuesta falta de respaldo federal.

La legisladora federal acusó a integrantes de Movimiento Ciudadano (MC) de utilizar los recursos públicos como mecanismo de presión política. Según afirmó, el partido ha recurrido a prácticas de extorsión y condicionamiento para obtener el respaldo de legisladores a determinadas iniciativas.

La legisladora fue entrevistada en la Cámara de Comercio, donde colectivos de abogados le entregaron un reconocimiento por su labor en la Cámara de Diputados, donde ha presentado 42 iniciativas de ley, de las cuales seis ya han sido aprobadas.