Siempre sí: Vallarta firmó convenio con Checo Pérez; destinará 2 millones de pesos para promoción turística

A casi un mes de que autoridades negaran la existencia de contratos o inversión pública relacionados con la aparición de la marca Puerto Vallarta en el casco del piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez, una respuesta oficial a una solicitud de transparencia revela que sí existe un convenio de promoción turística y que el proyecto contempla una inversión de 2 millones de pesos.

De acuerdo con la respuesta emitida por la Unidad de Transparencia del Gobierno de Puerto Vallarta, el recurso no proviene directamente del Ayuntamiento ni de la Secretaría de Turismo de Jalisco, sino del Fideicomiso Público de Turismo para la Promoción y Publicidad del Municipio de Puerto Vallarta.

El documento establece que el fideicomiso aportará 2 millones de pesos a favor del piloto jalisciense como parte de una estrategia de promoción turística del destino.

Además, confirma la existencia de un convenio firmado entre el fideicomiso y Sergio Michel Pérez Mendoza, con vigencia del 18 de mayo al 31 de diciembre de 2026.

Según el contrato, la campaña contempla la presencia de la marca Puerto Vallarta en el casco oficial de competencia de Pérez durante tres fechas de la temporada 2026 de Fórmula 1: los Grandes Premios de Canadá, Gran Bretaña y Países Bajos.

La estrategia también incluye dos publicaciones en las redes sociales oficiales del piloto en Instagram, Facebook, X y TikTok, con menciones al destino turístico, así como la presencia de la marca Puerto Vallarta en el sitio web oficial de Checo Pérez durante el resto de la temporada.

Como parte de las contraprestaciones, el fideicomiso podrá utilizar el nombre y la imagen comercial del piloto y ostentarse como “Patrocinador Oficial” durante un periodo de doce meses.

La respuesta surge después de que una solicitud inicial de información recibiera respuestas de incompetencia o negativas sobre la existencia de contratos relacionados con la publicidad observada en el casco del piloto durante el Gran Premio de Miami.

Ahora, la documentación entregada por la autoridad confirma que la promoción sí fue formalizada mediante un convenio y que existe una asignación económica específica para la campaña.

El expediente también incluye una estimación elaborada por la autoridad sobre el valor comercial equivalente de la exposición obtenida mediante la Fórmula 1 y las redes sociales del piloto, argumentando que el alcance potencial de la campaña supera ampliamente la inversión realizada.