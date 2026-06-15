Ya son 12 las coordinaciones municipales en operación del Observatorio Ciudadano de Seguridad Pro México

Imagen de la instalación del Observatorio, donde asumió la dirección el abogado Jesús Salazar Zazueta.

A tres semanas de que se instaló en Jalisco, el Observatorio de Seguridad Ciudadana Pro México AC abrió ya doce coordinaciones en municipios del estado. La meta es llegar a los 125 municipios del estado, informó el director de esa instancia, Jesús Salazar Zazueta.

Están ya en operación doce coordinaciones, nueve de ellas en los municipios que conforman el Área Metropolitana de Guadalajara, así como en Tequila, Ameca y Puerto Vallarta.

Salazar Zazueta dijo que el delito de extorsión telefónica, es de los principales problemas que afectan a los ciudadanos en los municipios metropolitanos.

Para atender este problema, se va a dar capacitación a estudiantes de las universidades, a colonos, comerciantes y transportistas. Además, se están abriendo chats de whatsapp para establecer una comunicación directa y así saber qué hacer no solo en casos de extorsión telefónica, sino en otros delitos.

“Ahorita, el más alto índice es de la extorsión telefónica, donde realmente lastima mucho a las personas en el patrimonio, a todos los mexicanos, no es algo solo de Jalisco, ahí es donde encontramos mucha incidencia, pero me he encontrado con unión de comerciantes, con unión de campesinos, con unión de transportistas, y también vamos a ir a las universidades, ya estamos en pláticas con estudiantes y son diversas las problemáticas. Por ejemplo, con los estudiantes es la falta de seguridad en torno a los núcleos educacionales”, dijo.

El Observatorio de Seguridad Ciudadana se instaló hace 12 años en el país y ya tiene coordinaciones en las 32 entidades federativas.

Jesús Salazar explicó que hay ya un acuerdo con el secretario de Seguridad Pública federal, Omar García Harfuch, para que se atiendan los problemas de inseguridad en cada región del país, en concreto, en las 12 regiones de Jalisco.

“He encontrado que hay una motivación y una gran confianza en la figura del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Me he sorprendido y los invitó a los medios de comunicación a que vean cómo lo perciben los ciudadanos, como lo percibe la sociedad civil, que hacen con ello tener una esperanza y un aliado muy confiable. Los temas de seguridad son complejos, escabrosos, pero creo que quien coordina las acciones de seguridad a escala nacional goza de la confianza y el respaldo de la sociedad en general”, dijo.

Tras la instalación de las 12 coordinaciones municipales en la capital jalisciense, en Tequila, Ameca y Puerto Vallarta, lo que sigue es abrir esos observatorios en las regiones Sur, Costa Norte y Costa Sur, así como en los Altos.