Vero Delgadillo entrega renovación del Mercado Corona y destaca su valor histórico

Con una inversión superior a los 22 millones de pesos, el Gobierno de Guadalajara entregó las obras de renovación del Mercado Corona, una intervención orientada a mejorar la seguridad, funcionalidad e imagen de uno de los espacios comerciales y gastronómicos más emblemáticos de la ciudad.

Vero Delgadillo en el Mercado Corona

Durante la entrega, la Presidenta Municipal, Vero Delgadillo, destacó que los trabajos buscan preservar un espacio que forma parte de la identidad tapatía y fortalecer su operación para comerciantes y visitantes.

“Estamos entregando totalmente nuevas las escaleras de acceso al mercado, con una inversión que supera los 22 millones de pesos, son cerca de 23 millones de pesos para cuidar este gran Mercado y seguir trabajando juntos, pues mercados como estos están vivos”, afirmó.

La alcaldesa invitó a la ciudadanía y a visitantes nacionales e internacionales a recorrer el recinto y conocer las mejoras realizadas.

Vero Delgadillo en el Mercado Corona

“Tienen que visitar el Mercado Corona, que es de gran tradición, 136 años desde que comenzó. Y bueno, ahorita acaban de hacer una intervención muy especial, que está más chulo”, expresó.

Las obras contemplaron una intervención integral para fortalecer el patrimonio urbano y mejorar las condiciones de operación del inmueble.

Entre las acciones realizadas destaca la modernización de las oficinas del Registro Civil ubicadas en el tercer piso, donde se adecuaron espacios interiores con tablarroca, pintura, instalaciones eléctricas, sistemas de voz y datos, además de nuevas puertas, ventanas, áreas de archivo e impermeabilización general del edificio.

Vero Delgadillo en el Mercado Corona

También se realizaron trabajos en planta baja para mejorar la experiencia de usuarios y locatarios, entre ellos la rehabilitación del lobby elevado, limpieza y pintura de accesos, aplicación de recubrimiento epóxico, mantenimiento general y mejoras en la imagen de los locales ubicados sobre la calle Santa Mónica.

Uno de los cambios más visibles fue la sustitución de las escaleras eléctricas y la renovación de los accesos principales, con el objetivo de ofrecer instalaciones más seguras, accesibles y funcionales.

La administración municipal señaló que estas acciones también fortalecen la actividad económica local y consolidan al Centro Histórico como uno de los principales atractivos turísticos de Guadalajara.

Vero Delgadillo en el Mercado Corona

Historia del Mercado Corona

Con 136 años de historia, el Mercado Corona es uno de los puntos más representativos de la vida cotidiana de Guadalajara. A lo largo del tiempo se ha consolidado como referente del comercio tradicional, la gastronomía jalisciense y el encuentro social en el Centro Histórico.

Además de recibir diariamente a miles de visitantes, el recinto se ha mantenido como un espacio donde conviven actividades comerciales, servicios públicos y oferta gastronómica, convirtiéndose en uno de los símbolos urbanos más reconocibles de la capital jalisciense.