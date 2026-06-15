Tras el fraude electoral de 2024, Chema Martínez pide al INE atraer la elección de 2027

Chema Martínez

Chema Martínez, el regidor de Morena en Guadalajara, le ha pedido al Instituto Nacional Electoral (INE) que se encargue de atraer y organizar la elección constitucional de 2027 en Guadalajara, ya que considera que, después del fraude electoral del 2025, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) perdió la confianza de muchos ciudadanos.

Para Martínez, además, la renuncia de Paula Ramírez a la presidencia del IEPC no representa el cierre de un capítulo, en su lugar es una forma de volver a colocar sobre la mesa uno de los episodios más cuestionados por los que ha pasado la democracia tapatía.

“Hay que aclarar que se va antes de que la echen. Ya pensaban sobre procesos administrativos que aún no resuelve el INE, pero ya era muy próximo su cese. Entonces ella elegantemente dice: mejor renuncio antes de que me corran”, declaró.

El regidor de Morena, igualmente recordó que el fraude electoral que fue denunciado hace dos años no obedeció a un solo hecho, sino a una cadena de irregularidades que terminaron por romper la credibilidad del árbitro electoral.

“Fueron las interrupciones y anomalías registradas en el PREP, la manipulación del sistema de resultados preliminares, las 104 casillas cuyos resultados desaparecieron, los paquetes electorales robados, extraviados y miles de votos sin contabilizar lo que terminó por romper la credibilidad del IEPC ante los ojos de miles de tapatíos”, sostuvo.

A lo largo de la elección municipal de Guadalajara desaparecieron los resultados de 104 casillas electorales y aparecieron paquetes electorales cuya procedencia nunca fue aclarada durante los cómputos municipales. De igual manera, tuvo lugar una diferencia de más o menos 50 mil votos entre los resultados de la elección federal y la elección local. En total, dichas irregularidades representaron la ausencia de 138 mil 932 boletas y votos que nunca pasaron por el proceso de conteo.

“Ella fue el instrumento desde el poder, ella fue la testigo de ese paseo de las bolsas negras de basura llenas de votos de los jaliscienses. Ella fue testigo del robo de los paquetes electorales de 104 casillas en Guadalajara, que dejaron sin contar a 140 mil tapatíos. No contaron sus votos, se los robaron”, afirmó.

La renuncia de Paula Ramírez, en la misma linea, llega tras un proceso electoral que estuvo marcado por denuncias de fraude, el robo de la elección de Guadalajara y también una autoridad electoral que nunca logró aclarar las irregularidades ya señaladas, y tampoco fueron capaces de recuperar la confianza de los ciudadanos. Ante esto, la salida de Ramírez, hace inevitable la necesidad de que sea revisado a fondo el modelo electoral en Jalisco para que sea posible garantizar que para la próxima vez el proceso sea manejado bajo una autoridad que genere certeza para toda la población.

Es precisamente por esto, que Chema Martínez, se mantiene firme al insistir que el Instituto Nacional Electoral es quien debe de asumir la organización directa de los comicios del 2027.

“No podemos volver a permitir que exista una sola duda sobre la voluntad popular. Guadalajara merece elecciones limpias, transparentes y confiables. Por eso hago un llamado al Instituto Nacional Electoral para que atraiga la elección de 2027 y garantice que cada voto sea contado y respetado”, concluyó.