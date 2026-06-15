Que el INE atraiga y organice las elecciones locales de Jalisco, pide el edil Chema Martínez

José María Martínez, edil en Guadalajara, tiene abierta una queja en su contra, por actos anticipados de campaña, presentada por MC.

Ante la falta de credibilidad que tiene el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) y ante la renuncia de la presidenta Paula Ramírez Hönne, el regidor de Morena en Guadalajara, José María Martínez, hizo un llamado al Instituto Nacional Electoral (INE) para que atraiga y organice el proceso electoral 2026-2027, que arrancará en 90 días.

Según el edil morenista, el IEPC perdió la confianza de la mayoría de los ciudadanos, tras las fallas registradas en la elección de 2024 y de las que responsabilizó a Paula Ramírez.

Incluso, Martínez, quien compitió como candidato a alcalde de Guadalajara, dijo que la presidenta a punto de dejar el cargo, en realidad tomó la decisión antes de que la sancionara el INE, por las impugnaciones que existen en su contra.

“Hay que aclarar que se va antes de que la echen. Ya pesaban sobre ella procesos administrativos que aún no resuelve el INE, pero era ya muy próximo su cese. Entonces, elegantemente dice ‘mejor renuncio antes de que me corran’, pero también hay que recordar que ella fue el instrumento desde el poder, ella fue la testigo de ese paseo de las bolsas negras de basura llenas de votos de los jaliscienses”, expuso.

Martínez dijo que la presidenta saliente del IEPC “fue testigo del robo de los paquetes electorales de 104 casillas en Guadalajara que dejaron sin contar a 140 mil tapatíos”. Agregó que esos votos no se contaron y eso le dio el triunfo a Verónica Delgadillo.

Chema Martínez dijo que con la salida de la presidenta del IEPC, a partir del 1 de julio, se hace inevitable la necesidad de revisar de fondo el modelo electoral en Jalisco y garantizar que el próximo proceso electoral se desarrolle bajo una autoridad que genere certeza para todos.

Por ello, insistió para que sea el INE la autoridad que organice los comicios locales en Jalisco para que haya elecciones limpias, transparentes y confiables.