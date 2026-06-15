Gobierno de Jalisco corrige cifra sobre presunto subejercicio; fue de 1,222 millones y no de 12 mil millones

Luego de que la diputada federal de Morena y presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Mery Gómez Pozos, cuestionó al Gobierno de Jalisco por presuntamente mantener sin ejercer alrededor de 12 mil millones de pesos del presupuesto estatal de 2025, la administración estatal emitió una aclaración técnica para corregir el dato y precisar el alcance real del ejercicio presupuestal.

La legisladora sostuvo previamente que el Estado mantenía un discurso de falta de respaldo federal pese a haber dejado recursos sin utilizar y señaló que el monto equivalía prácticamente al presupuesto anual del municipio de Guadalajara. También afirmó que áreas como seguridad, infraestructura y obra pública concentraban parte importante de los recursos señalados.

Sin embargo, la Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco respondió que la cifra mencionada no corresponde al concepto oficial de subejercicio presupuestario reconocido por la normatividad vigente ni a los datos reportados en la Cuenta Pública 2025.

De acuerdo con la dependencia estatal, conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los criterios del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el subejercicio se calcula como la diferencia entre el presupuesto modificado y el presupuesto devengado al cierre del ejercicio fiscal.

Con base en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2025, el Gobierno estatal reportó un presupuesto modificado por 172 mil 251 millones de pesos y un presupuesto devengado por 171 mil 028 millones de pesos, lo que arroja un subejercicio de 1 mil 222.7 millones de pesos. La cifra equivale aproximadamente al 0.71 por ciento del presupuesto total ejercido durante el año.

La Secretaría sostuvo que existe una diferencia importante entre las distintas etapas del ciclo presupuestario —presupuesto aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado— y advirtió que interpretar diferencias entre estos conceptos como recursos no ejercidos puede derivar en conclusiones equivocadas sobre el desempeño financiero del Estado.

En el documento, la dependencia señala que asociar montos distintos al concepto técnico de subejercicio puede generar percepciones inexactas respecto al nivel de ejecución del gasto público y a los resultados financieros reportados oficialmente.

Datos

Señalamiento inicial: alrededor de 12 mil millones de pesos sin ejercer.

Cifra corregida por Hacienda estatal: 1,222.7 millones de pesos.

Porcentaje del subejercicio: 0.71% del presupuesto modificado.

Presupuesto modificado 2025: 172 mil 251 millones de pesos.

Presupuesto devengado 2025: 171 mil 028 millones de pesos.

Fuente oficial: Cuenta Pública del Estado de Jalisco 2025.

WEB

Página para consultar la información del ejercicio presupuestal en sus diferentes agrupaciones conforme lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y la propia normatividad del CONAC:

https://hacienda.jalisco.gob.mx/transparencia/gestion-financiera/lgcg/de-la-informacion-financiera-gubernamental-y-la-cuenta-publica/cuenta-publica-entidad-federativa