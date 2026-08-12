Inaugura Tlajomulco nueva Comisaría y Academia de Policía; invierten 116 mdp

El Gobierno de Tlajomulco inauguró la primera etapa de la nueva Comisaría y Academia de Policía en Lomas del Mirador, obra que representó una inversión de 116.4 millones de pesos y que busca acercar la corporación a una de las zonas prioritarias del municipio.

El complejo cuenta con más de mil 200 metros cuadrados de construcción para funciones operativas y administrativas. Incluye armerías, almacenes, estacionamiento, control y vigilancia perimetral, además de un área de detención con cuatro celdas diferenciadas.

También dispone de juzgado cívico, evaluación médica y psicológica, trabajo social, atención al público y áreas de identificación. De acuerdo con el municipio, estos espacios están destinados a garantizar un trato digno y el respeto a los derechos humanos de las personas que ingresen a las instalaciones.

Durante la inauguración, el presidente municipal Gerardo Quirino Velázquez Chávez sostuvo que la estrategia de seguridad no puede reducirse a patrullas o infraestructura y planteó la coordinación, la prevención y la recuperación de espacios públicos como parte de una política más amplia.

“Aquí se va a convertir en la sede principal de seguridad pública de todo nuestro municipio, porque quedamos en que aquí, donde más se necesita, es donde debemos desplegar toda la estrategia. Tenemos un polígono claramente definido donde hay más incidencia, donde más necesitamos apretar, y aquí estamos, en el corazón de ese polígono, para que, a partir de aquí, se pueda desdoblar toda la estrategia por y para ustedes”, señala.

“En Tlajomulco buscamos hacer la paz. Entendemos que la seguridad pública es un problema muy complejo, de 360 grados, con muchos actores, factores y circunstancias. No solo es un tema de policías y ladrones”, destaca el alcalde.

Inaugura Tlajomulco Comisaría (CHAFF/Gobierno Tlajomulco)

La primera etapa de la Academia de Policía ocupa la mayor parte de un predio de casi 12 mil metros cuadrados. El espacio está destinado a la formación académica, cívica, física y táctica de los futuros elementos de la corporación.

Entre sus instalaciones se encuentran un edificio de aulas y administración, patio cívico, cancha multiusos, pista del infante, trotapista, comedor y stand de tiro, además de más de 3 mil metros cuadrados de áreas verdes y andadores.

El proyecto contempla una segunda etapa que incluye áreas para adiestramiento vehicular y táctico, dormitorios, biblioteca, salas de cómputo, sala de juicios orales y ampliaciones de los espacios existentes.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, reconoció la inversión realizada por el municipio y atribuyó parte de los avances en seguridad a la coordinación entre autoridades y al destino de recursos para fortalecer las corporaciones.

“La palabra mágica es la coordinación. Hemos mejorado ya en la Encuesta Nacional de Percepción de Seguridad Pública. Tlajomulco logró mejorar en percepción de seguridad pública. ¿Cuál es la clave también? Invertir recursos. Y Tlajomulco lo está haciendo muy bien. Hace unos meses, el presidente municipal, a quien tuve el gusto de acompañar, inauguró el C5 municipal. Tecnología de primer mundo. Equipamiento para la Policía”, expresa.

“Estamos entregando una nueva comisaría de seguridad y una academia. Eso es invertir recursos, y yo quiero felicitar al presidente municipal por ese compromiso, porque la seguridad es lo más importante para la ciudadanía y lo tiene muy claro su presidente municipal, al invertir los recursos donde debe ser. Felicidades, presidente Quirino; de verdad, mi reconocimiento”, añade el gobernador.

Pablo Lemus y Gerardo Quirino Velázquez (CHAFF/Gobierno Tlajomulco)

La administración municipal señala que la estrategia “De Cerca Hacemos la Paz” combina acciones de prevención y atención de las condiciones relacionadas con la violencia con el fortalecimiento de la Policía Municipal y la coordinación con el Gobierno de Jalisco, el C5 Jalisco, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

La nueva Comisaría se suma al C5 de Tlajomulco, proyecto que representa una inversión superior a los 475 millones de pesos y que cuenta con una red de más de mil 300 cámaras, además de una Unidad Especializada en Atención a la Violencia Familiar con operación las 24 horas.

El municipio sostiene que esta estrategia ha contribuido a una reducción de los índices de inseguridad, particularmente en los delitos de alto impacto.