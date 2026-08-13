Firman convenio IJCF y SICT para fortalecer peritajes en accidentes carreteros

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Un convenio estratégico para Jalisco

En busca de fortalecer las labores periciales que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) realizan durante los percances carreteros, ambas instituciones firmaron un convenio de colaboración mediante el cual se pretende optimizar la atención a este tipo de hechos.

Respaldo técnico y logístico

El acuerdo busca que el IJCF tenga el respaldo técnico de la SICT para facilitar las investigaciones periciales relacionadas con siniestros complejos registrados en la infraestructura carretera federal en Jalisco, tanto libre como de cuota, cuando los hechos deban ser esclarecidos por las autoridades competentes.

Como parte del convenio, el Instituto contará con apoyo logístico, preventivo y de abanderamiento —como el cierre parcial de carriles— mediante las brigadas de Conservación de Carreteras, para garantizar la seguridad del personal pericial durante levantamientos topográficos y planimétricos en campo.

Peritos especializados y asesoría técnica

El IJCF designará peritos especializados para intervenir y emitir dictámenes en materia de Topografía, Identificación de Predios y Agrimensura, únicamente en asuntos estratégicos o judicializados, previa solicitud expresa de la SICT.

Además, la Secretaría brindará asesoría especializada a través de ingenieros expertos en normatividad carretera, señalamiento vial, mecánica de suelos e infraestructura, cuando los peritos en causalidad vial del IJCF requieran apoyo para esclarecer siniestros de alta complejidad.

Acceso a información clave

Otro de los beneficios será que el IJCF tendrá acceso rápido y directo a planos históricos, bases de datos y especificaciones del diseño geométrico de la red carretera federal, fortaleciendo el análisis técnico y la elaboración de dictámenes periciales.

De igual manera, el Instituto coadyuvará en la delimitación matemática y física del Derecho de Vía Federal cuando existan conflictos por invasión o litigios que representen un riesgo para el patrimonio de la nación.

Importancia del acuerdo

En la implementación de este convenio participarán principalmente las áreas de Hechos de Tránsito, Ingeniería Civil y Arquitectura, Delegaciones Regionales y Criminalística de Campo del IJCF.

Lo anterior es de alta relevancia si se considera que, en Jalisco, siete de cada 10 percances en carreteras federales involucran a camiones de carga, lo que en ocasiones complica las labores periciales por la magnitud de los hechos.