Reduce la actividad del Congreso local, por el ruido que genera el Fan Fest de plaza Liberación

La puerta principal de Palacio Legislativo permanecerá cerrada del 11 de junio al 19 de julio.

Los 38 diputados del Congreso de Jalisco y las 20 comisiones permanentes que tiene la Legislatura -además de tres comisiones especiales- bajaron su actividad a menos de la mitad en comparación con los días ordinarios, previo al Mundial.

La vecindad con el Fan Fest en plaza de la Liberación ha sido la razón para la baja actividad que ha tenido el Congreso local. La puerta principal de la avenida Hidalgo 222 quedó cerrada en forma permanente del 11 de junio al 19 de julio y el ingreso solo se puede hacer por la puerta trasera de la calle Independencia. Además, llegar a la sede legislativa se complica por el cierre de calles y por las vallas que cercan una buena parte del Centro.

Cuando hay partidos de futbol o música, el ruido es muy fuerte y sí afecta la labor en las oficinas. Por ello, a algunos asesores se les autorizó hacer trabajo desde casa.

En ocho días desde que comenzó el Mundial, el Poder Legislativo solo ha efectuado tres sesiones del pleno: una ordinaria, otra extraordinaria y una más solemne.

Y el trabajo en Comisiones solo ha tenido cuatro reuniones: dos de Puntos Constitucionales, -una más que se canceló al asistir apenas dos de los siete legisladores que integran esa instancia- y las otras comisiones programadas fueron las de Derechos Humanos y la de Medio Ambiente.

Las conferencias de prensa, foros y el trabajo de consulta en Parlamento Abierto, brillan por su ausencia. Únicamente se han efectuado dos ruedas de prensa: una de la legisladora del PVEM, Brenda Carrera y otra de la diputada Valeria Ávila, de Hagamos, en la que se invitó al alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, para hablar sobre el frustrado proyecto de construcción de un rastro.

La duda que queda es si en las siguientes semanas se mantendrá esa baja actividad.

Ante el ruido que genera el Fan Fest, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) exploró la posibilidad de sesionar en una sede alterna, como lo es el paraninfo Enrique Díaz de León. Sin embargo, esa iniciativa quedó en pausa, pues algunos diputados sostienen que sí se puede sesionar en su sede habitual.