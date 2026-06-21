El Mundial exhibe las heridas que México no ha podido cerrar

Mientras millones de personas en todo el mundo observan a México como anfitrión de la máxima fiesta del fútbol, dentro del país la conversación va mucho más allá de los goles, los estadios y las ceremonias de inauguración. Durante las últimas semanas, las calles se han convertido en escenario de protestas, exigencias de justicia y manifestaciones de distintos sectores de la población que consideran que el gobierno ha preferido proyectar una imagen de celebración antes que atender problemas que llevan años acumulándose.

Mundial 2026 | Guadalajara (Samantha Lamas)

La gran inauguración del Mundial ocurrió en medio de un ambiente de descontento que difícilmente puede ocultarse detrás de los espectáculos y la euforia deportiva. Las sedes mundialistas, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, han recibido a miles de turistas y aficionados, pero también han sido escenario de marchas y expresiones de inconformidad por parte de colectivos ciudadanos.

Entre quienes defienden el torneo existe un argumento recurrente: que el fútbol debe disfrutarse sin contaminarse con la política o los problemas sociales. En redes sociales abundan comentarios que piden “dejar disfrutar el Mundial” y posponer las protestas para después de la competencia. Sin embargo, para miles de personas resulta imposible separar ambas realidades. El torneo puede durar unas semanas; la crisis que vive México lleva décadas.

Mundial 2026 | Guadalajara (Samantha Lamas)

Antes incluso de que rodara el balón, las redes sociales ya reflejaban esa tensión. Circularon videos, análisis y publicaciones que cuestionaban si México estaba realmente preparado para ser anfitrión de una Copa del Mundo. No se trataba de la infraestructura, de los estadios o de la capacidad organizativa. La pregunta apuntaba hacia algo mucho más profundo: ¿qué significa presumir al mundo un país moderno y festivo cuando existen miles de familias buscando a sus seres queridos?

Uno de los mensajes más compartidos resumía esa contradicción. Mientras la campaña oficial celebraba que “la pelota vuelve a casa”, miles de usuarios respondían que cientos de miles de desaparecidos siguen sin regresar a la suya. La frase se convirtió en una crítica poderosa porque condensó el sentimiento de una parte de la población que percibe una enorme distancia entre la narrativa oficial y la realidad cotidiana.

Mundial 2026 | Guadalajara (Samantha Lamas)

La conversación inevitablemente terminó enfocándose en uno de los problemas más dolorosos que enfrenta México: las desapariciones. Durante años, madres, padres, hermanas y hermanos han recorrido caminos, cerros, desiertos y terrenos abandonados buscando pistas sobre sus familiares. Han aprendido técnicas de rastreo, han organizado brigadas y han realizado labores que, en muchos casos, deberían corresponder a las autoridades.

La figura de las madres buscadoras se ha convertido en uno de los símbolos más poderosos de la crisis humanitaria que vive el país. Son mujeres que transformaron el dolor en acción y que, ante la falta de respuestas institucionales, decidieron emprender búsquedas por cuenta propia. Sin embargo, la atención que reciben suele ser temporal. Cuando ocurre un hallazgo importante o una tragedia particularmente impactante, ocupan titulares durante algunos días. Después, la conversación pública vuelve a desplazarse hacia otros temas.

Con la llegada del Mundial, muchas familias esperaban que la atención internacional ayudara a visibilizar sus demandas. La lógica parecía sencilla: si el mundo entero iba a mirar a México, también tendría que observar aquello que el país no ha logrado resolver. Pero la sensación de numerosos colectivos es distinta. Consideran que, lejos de amplificar sus voces, la prioridad institucional ha sido garantizar que la imagen del torneo permanezca intacta.

La paradoja es evidente. Mientras las cámaras internacionales muestran estadios llenos, festivales de aficionados y celebraciones multitudinarias, a pocos kilómetros de distancia continúan las búsquedas, las denuncias y los reclamos de justicia. Son dos países coexistiendo en el mismo territorio: uno diseñado para ser visto por el mundo y otro que sigue esperando ser escuchado.

Esa contradicción ha generado una reflexión más amplia. ¿Por qué atraer los reflectores internacionales hacia un país donde la violencia se ha vuelto parte de la vida cotidiana y después actuar como si ese contexto no existiera? ¿Hasta qué punto un evento deportivo puede aislarse de la realidad social que lo rodea? Son preguntas incómodas, pero inevitables.

También resulta significativo que, en muchos casos, periodistas extranjeros y visitantes internacionales parezcan mostrar más interés por escuchar a las madres buscadoras que las propias autoridades mexicanas. Diversos colectivos han encontrado eco en medios internacionales que aprovechan la cobertura mundialista para documentar historias que normalmente permanecen fuera de los reflectores.

Por eso se ha repetido una frase que cada vez resuena con más fuerza: “El Mundial es en México, pero nosotros no estamos invitados”. No se refiere a la imposibilidad de comprar un boleto o asistir a un partido. Habla de la sensación de exclusión que experimentan quienes sienten que sus problemas, sus pérdidas y sus demandas fueron desplazados para dar paso a una narrativa de celebración nacional.

El fútbol seguirá generando emociones, alegrías y momentos inolvidables. Ninguna protesta cambiará la pasión que despierta el deporte más popular del planeta. Pero tampoco los goles pueden borrar la realidad de un país que continúa buscando a miles de personas desaparecidas.

Quizá el mayor legado que dejará este Mundial no sea únicamente deportivo. Tal vez, cuando termine la fiesta y se apaguen las luces de los estadios, quede una pregunta imposible de ignorar: si México fue capaz de organizar uno de los eventos más grandes del mundo, ¿por qué sigue sin poder ofrecer respuestas a quienes llevan años buscando a sus hijos, hijas, esposos o hermanos?

Esa es la conversación que persiste cuando se escucha el silbatazo final.