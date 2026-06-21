Patio para coches de plataforma en aeropuerto suma casi 18 mil servicios en sus primeros días

El Patio para Vehículos de Plataforma habilitado en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara registró 17 mil 854 servicios durante sus primeros 13 días de operación, de acuerdo con la Secretaría de Transporte (Setran).

Las instalaciones comenzaron a funcionar el pasado 5 de junio como punto de ascenso para usuarios de aplicaciones de transporte y, según la dependencia, la demanda superó las expectativas previstas para la etapa inicial.

El mayor flujo se registró el 17 de junio, cuando se realizaron 2 mil 204 servicios en un solo día.

La Setran informó que mantiene un operativo permanente de supervisión tanto en el patio como en los vehículos que prestan el servicio. Como parte de esas revisiones, el jueves fue sancionado un conductor que presuntamente intentó realizar un viaje fuera de la aplicación digital, a petición de un usuario.

De acuerdo con la dependencia, el vehículo fue retenido y al pasajero se le informó sobre los riesgos de contratar servicios que no se realizan mediante las plataformas autorizadas.

Suma casi 18 mil servicios Patio de maniobras para coches de plataforma (ALICIA REYES /Gobierno de Jalisco)

El patio opera las 24 horas del día y cuenta con sanitarios, bebederos, conexión Wi-Fi, puertos de carga USB, videovigilancia y personal operativo.

Para conectar la terminal aérea con este espacio, el Gobierno de Jalisco puso en marcha un servicio gratuito de autobuses eléctricos que sale desde la zona de llegadas internacionales con una frecuencia aproximada de cinco minutos. Las unidades disponen de aire acondicionado, espacio para equipaje y accesibilidad universal.

La Secretaría de Transporte recordó que la legislación estatal prohíbe ofrecer viajes fuera de las aplicaciones autorizadas o prestar el servicio con vehículos que incumplan la normativa, al considerar que estas prácticas representan un riesgo para los pasajeros.

Asimismo, informó que, una vez concluida la etapa de adaptación del proyecto, únicamente podrán ingresar al patio los vehículos de plataforma que ya cuenten con un viaje previamente solicitado.