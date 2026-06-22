Colonos del barrio de Mexicaltzingo se quejan de que les llega agua maoliente

Balde con agua turbia en un hogar de la calle Donato Guerra.

Desde hace unas tres semanas, vecinos del barrio de Mexicaltzingo, en el municipio de Guadalajara, se han quejado de que el agua que les surte el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) tiene un mal olor. “Huele como a óxido o a huevo podrido”, dijeron algunas personas.

Luis González, habitantes de Mexicaltzingo, relató que este lunes usó el agua para limpiar diversos utensilios, con cloro y el agua tuvo una reacción para tornarse de color turbio, como agua de tamarindo, lo cual asustó a los colonos. Eso sucede en las viviendas que están sobre la calle Donato Guerra, entre Epigmenio González y la avenida Niños Héroes.

“Ya hace unas semanas el agua viene con olor fuerte como si la tubería se estuviera desgastando o con un olor muy desagradable a óxido, muy fuerte. Hace unas tres semanas o un mes que viene así. Ahorita, lo que ya nos sacó de onda fue el color amarillento del agua”, relató.

Vecinos de la calle Nicolás Regules, entre Montenegro y Epigmenio González, también reportaron el mismo problema. Se han hecho algunos reportes, pero el problema no se ha atendido.

Los colonos señalaron que ahora tienen que comprar más garrafones de agua sobre todo para preparar y lavar alimentos, frutas y verduras.

Luis González y otros colonos de Mexicaltzingo, pidieron al SIAPA que resuelve el problema del agua maololiente.